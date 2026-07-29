Чтобы сырники никогда не расплывались на сковороде и получались идеальными с первого раза, главный секрет – использовать сухой творог, минимум муки и только яичный желток вместо целого яйца. Лишняя влага от белка и влажного творога – главная причина, почему сырники "плывут" и требуют тонны муки, превращаясь в резиновые оладьи.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и главное – удачных сырников, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты:

творог

сахар

ванильный сахар

желток

мука

Способ приготовления:

1. Разомните творог с сахаром и желтком, добавьте муку и ванильный сахар.

2. Сформируйте сырники и обжарьте.

Подавайте со сметаной!

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