Сырники, которые не распадаются: рассказываем, что обязательно добавить в основу, а что испортит блюдо
1 минута
3,3 т.
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Чтобы сырники никогда не расплывались на сковороде и получались идеальными с первого раза, главный секрет – использовать сухой творог, минимум муки и только яичный желток вместо целого яйца. Лишняя влага от белка и влажного творога – главная причина, почему сырники "плывут" и требуют тонны муки, превращаясь в резиновые оладьи.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и главное – удачных сырников, которые готовятся очень просто.
Ингредиенты:
- творог
- сахар
- ванильный сахар
- желток
- мука
Способ приготовления:
1. Разомните творог с сахаром и желтком, добавьте муку и ванильный сахар.
2. Сформируйте сырники и обжарьте.
Подавайте со сметаной!
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