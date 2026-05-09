Сырный суп с грибами – лучшее блюдо для обеда. Для яркого и аромата выбирайте королевские(коричневые) грибы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного сырного супа с грибами и плавленным сыром.

Ингредиенты:

2 картофеля

1 филе курицы

1 луковица

1 морковь

150 г шампиньонов

160 г плавленого сыра

соль, специи

зелень

Способ приготовления:

1. Нарезаем картофель кубиками и отправляем в кастрюлю.

2. На сковороде обжариваем филе курицы, лук и морковь. Добавляем к картофелю, перемешиваем.

3. Грибы нарезаем слайсами, обжариваем и добавляем в суп. Солим, добавляем специи и плавленый сыр. Все хорошо перемешиваем и доводим до кипения.

В готовый суп добавляем зелень!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: