Сырно-грибной суп для обеда: рецепт самого вкусного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
393
Сырный суп с грибами – лучшее блюдо для обеда. Для яркого и аромата выбирайте королевские(коричневые) грибы. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного сырного супа с грибами и плавленным сыром. 

Ингредиенты: 

  • 2 картофеля
  • 1 филе курицы
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 150 г шампиньонов
  • 160 г плавленого сыра
  • соль, специи
  • зелень

Способ приготовления: 

1. Нарезаем картофель кубиками и отправляем в кастрюлю.

2. На сковороде обжариваем филе курицы, лук и морковь. Добавляем к картофелю, перемешиваем.

3. Грибы нарезаем слайсами, обжариваем и добавляем в суп. Солим, добавляем специи и плавленый сыр. Все хорошо перемешиваем и доводим до кипения.

В готовый суп добавляем зелень!

