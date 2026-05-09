Сырно-грибной суп для обеда: рецепт самого вкусного блюда для всей семьи
Сырный суп с грибами – лучшее блюдо для обеда. Для яркого и аромата выбирайте королевские(коричневые) грибы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного сырного супа с грибами и плавленным сыром.
Ингредиенты:
- 2 картофеля
- 1 филе курицы
- 1 луковица
- 1 морковь
- 150 г шампиньонов
- 160 г плавленого сыра
- соль, специи
- зелень
Способ приготовления:
1. Нарезаем картофель кубиками и отправляем в кастрюлю.
2. На сковороде обжариваем филе курицы, лук и морковь. Добавляем к картофелю, перемешиваем.
3. Грибы нарезаем слайсами, обжариваем и добавляем в суп. Солим, добавляем специи и плавленый сыр. Все хорошо перемешиваем и доводим до кипения.
В готовый суп добавляем зелень!
