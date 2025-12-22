Сырно-мясной рулет для новогоднего стола: самый простой рецепт сытной закуски

Рецепт рулета

Если вы хотите приготовить вкусную, легкую и при этом мясную закуску для новогоднего стола, идеально подойдет рулет. Основу для блюда можно сделать из яичного блина.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета с мясным фаршем, который готовится очень быстро и просто. 

Ингредиенты:

  • 150 г майонеза 
  • 4 яйца
  • 150 г натертого твердого сыра
  • 1,5 ст.л. муки
  • щедрая щепотка соли, куркума 1/3 ч.л.
  • 500 г фарша
  • 1 натертый лук
  • 1 зубчик чеснока
  • 1/2 ч.л. соли, перец молотый, специи к курице

Способ приготовления: 

1. Смешиваем яйца, майонез, сыр, муку, соль и куркуму для сырного рулета и запекаем при 180 С 15 минут, остужаем.

2. Сразу соединяем фарш, специи, лук и чеснок, выкладываем на сырный корж, скручиваем в рулет, обязательно заворачиваем в пергамент и кладем на нижний уровень духовки.

3. Выпекаем при 180 С 30 минут, полностью охлаждаем. 

