Сырно-мясной рулет для новогоднего стола: самый простой рецепт сытной закуски
Если вы хотите приготовить вкусную, легкую и при этом мясную закуску для новогоднего стола, идеально подойдет рулет. Основу для блюда можно сделать из яичного блина.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета с мясным фаршем, который готовится очень быстро и просто.
Ингредиенты:
- 150 г майонеза
- 4 яйца
- 150 г натертого твердого сыра
- 1,5 ст.л. муки
- щедрая щепотка соли, куркума 1/3 ч.л.
- 500 г фарша
- 1 натертый лук
- 1 зубчик чеснока
- 1/2 ч.л. соли, перец молотый, специи к курице
Способ приготовления:
1. Смешиваем яйца, майонез, сыр, муку, соль и куркуму для сырного рулета и запекаем при 180 С 15 минут, остужаем.
2. Сразу соединяем фарш, специи, лук и чеснок, выкладываем на сырный корж, скручиваем в рулет, обязательно заворачиваем в пергамент и кладем на нижний уровень духовки.
3. Выпекаем при 180 С 30 минут, полностью охлаждаем.
