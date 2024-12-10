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Сырные конвертики из лаваша для перекуса: готовятся в духовке 10 минут
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок в виде конвертиков, трубочек. Еще его можно использовать как основу для десертов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша с творожной начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш – 2 листа
- кисломолочный творог – 200 г
- твердый творог – 100-150 г
- майонез (сметана) – 1 ст. л.
- зелень
- соль, черный перец
- желток для смазки
- кунжут
- масло, чтобы смазать пергамент
Способ приготовления:
1. Лаваш порежьте на полоски.
2. Подготовьте начинку: смешайте кисломолочный сыр, тертый сыр, майонез (или сметану) соль и черный перец по вкусу. Добавить мелко нарезанную зелень по вкусу.
3. Заверните конвертики с начинкой, свободный край заложите во внутрь.
4. Смажьте желтком и посыпьте кунжутом.
5. Выпекайте в духовке при температуре 180 С 15 минут. Или в зависимости от характеристик вашей духовки.
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