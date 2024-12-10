Конвертики из лаваша

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок в виде конвертиков, трубочек. Еще его можно использовать как основу для десертов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша с творожной начинкой.

Ингредиенты:

лаваш – 2 листа

кисломолочный творог – 200 г

твердый творог – 100-150 г

майонез (сметана) – 1 ст. л.

зелень

соль, черный перец

желток для смазки

кунжут

масло, чтобы смазать пергамент

Способ приготовления:

1. Лаваш порежьте на полоски.

2. Подготовьте начинку: смешайте кисломолочный сыр, тертый сыр, майонез (или сметану) соль и черный перец по вкусу. Добавить мелко нарезанную зелень по вкусу.

3. Заверните конвертики с начинкой, свободный край заложите во внутрь.

4. Смажьте желтком и посыпьте кунжутом.

5. Выпекайте в духовке при температуре 180 С 15 минут. Или в зависимости от характеристик вашей духовки.

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