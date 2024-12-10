Сырные конвертики из лаваша для перекуса: готовятся в духовке 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт перекуса

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок в виде конвертиков, трубочек. Еще его можно использовать как основу для десертов.

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Конвертики из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша с творожной начинкой.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • лаваш – 2 листа
  • кисломолочный творог – 200 г
  • твердый творог – 100-150 г
  • майонез (сметана) – 1 ст. л.
  • зелень
  • соль, черный перец
  • желток для смазки
  • кунжут
  • масло, чтобы смазать пергамент

Способ приготовления:

1. Лаваш порежьте на полоски.

Лаваш для блюда

2. Подготовьте начинку: смешайте кисломолочный сыр, тертый сыр, майонез (или сметану) соль и черный перец по вкусу. Добавить мелко нарезанную зелень по вкусу.

Начинка для лаваша

3. Заверните конвертики с начинкой, свободный край заложите во внутрь.

Приготовление блюда

4. Смажьте желтком и посыпьте кунжутом.

Сколько готовить в духовке конвертики

5. Выпекайте в духовке при температуре 180 С 15 минут. Или в зависимости от характеристик вашей духовки.

Готовое блюдо

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