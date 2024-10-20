Сырные палочки своими руками: как приготовить вкуснятину без проблем дома
Сырные палочки – это блюдо, которое нравится абсолютно всем от детей до взрослых. Почему-то считается, что его трудно приготовить дома самостоятельно, но, как оказалось, это утверждение ошибочно.
Как приготовить сырные палочки собственноручно и без проблем, в Instagram рассказала фудблогер с ником marina frolova. Во время этого процесса можно использовать специи, которые больше всего придутся вам по вкусу.
Ингредиенты
- Хорошо плавящийся сыр – 400 гр
- Панировочные сухари
- Яйца – 3 шт
- Копченая паприка – 1 ст.л.
- Кунжут – 1 ст.л.
- Зелень – по желанию
Способ приготовления
1. Сыр нарезаем на брусочки удобного размера.
2. Панировочные сухари смешиваем с паприкой и кунжутом.
3. Яйца взбиваем с солью.
4. Сыр обваливаем в муке. Затем в яйцах и панировочных сухарях затем снова в яйцах и панировке.
5. Готовые сырные палочки отправляем в морозильную камеру на 1-2 часа.
6. Выкладываем замороженные палочки на застеленный пергаментом противень.
7. Сбрызгиваем маслом и выпекаем в течение 10 минут при 200 градусах.
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