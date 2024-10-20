Сырные палочки – это блюдо, которое нравится абсолютно всем от детей до взрослых. Почему-то считается, что его трудно приготовить дома самостоятельно, но, как оказалось, это утверждение ошибочно.

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Как приготовить сырные палочки собственноручно и без проблем, в Instagram рассказала фудблогер с ником marina frolova. Во время этого процесса можно использовать специи, которые больше всего придутся вам по вкусу.

Ингредиенты

Хорошо плавящийся сыр – 400 гр

Панировочные сухари

Яйца – 3 шт

Копченая паприка – 1 ст.л.

Кунжут – 1 ст.л.

Зелень – по желанию

Способ приготовления

1. Сыр нарезаем на брусочки удобного размера.

2. Панировочные сухари смешиваем с паприкой и кунжутом.

3. Яйца взбиваем с солью.

4. Сыр обваливаем в муке. Затем в яйцах и панировочных сухарях затем снова в яйцах и панировке.

5. Готовые сырные палочки отправляем в морозильную камеру на 1-2 часа.

6. Выкладываем замороженные палочки на застеленный пергаментом противень.

7. Сбрызгиваем маслом и выпекаем в течение 10 минут при 200 градусах.

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