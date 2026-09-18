Сытная грибная запеканка без муки: делимся простым рецептом для обеда

Грибная запеканка без муки может стать отличным вариантом для сытного домашнего обеда. Основой блюда служит отварной картофель, а сверху выкладываются куриное филе и грибы. Яично-сливочная заливка делает запеканку нежной, а твёрдый сыр образует румяную корочку. Приготовление не требует сложных кулинарных приёмов.

Идея приготовления сытного пирога с грибами на обед опубликована на странице yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 10-15 средних шт.

куриное филе – примерно 200 г

грибы – 300 г

лук репчатый – 1 шт.

твердый сыр – 150 г

сливочное масло – 40 г

тимьян – несколько веточек

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Для заливки:

яйца – 2 шт.

сливки 33% или сметана – 200 мл.

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите картофель до готовности. Если используете молодой картофель, его можно оставить в кожуре. Готовый картофель очистите, если это необходимо, и выложите в форму для запекания диаметром примерно 26 см, выстеленную пергаментом.

2. Распределите картофель по дну формы. Чтобы сформировать ровную основу для запеканки, прижмите клубни дном небольшой кастрюли, тарелкой или толкушкой. Картофельный слой должен образовать плотное дно, на которое затем будет выкладываться начинка.

3. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Растопите на сковороде сливочное масло, выложите мясо и обжарьте до появления легкой золотистой корочки. Посолите и поперчите по вкусу.

4. Грибы очистите, при необходимости нарежьте и обжарьте до готовности. Лук мелко нарежьте. Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке.

5. Для заливки в отдельной миске взбейте яйца со сливками или сметаной. Добавьте соль, перец и другие специи по вкусу. Перемешайте до однородной консистенции.

6. На картофельную основу выложите обжаренное куриное филе и грибы. Равномерно распределите их по поверхности, после чего залейте яично-сливочной смесью.

7. Сверху посыпьте запеканку мелко нарезанным луком и натертым твердым сыром. Для аромата положите несколько веточек свежего тимьяна.

8. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекайте примерно 35-45 минут. Ориентируйтесь на сыр сверху: он должен полностью расплавиться и хорошо подрумяниться.

9. Готовую грибную запеканку достаньте из духовки и оставьте на несколько минут, чтобы она немного остыла. Подавайте блюдо теплым, нарезав порционными кусочками.

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