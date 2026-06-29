Сытная картофельная шаурма с куриным филе и сыром: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
60
Сытная картофельная шаурма с куриным филе и сыром: как приготовить
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Если хочется приготовить что-то необычное из простых продуктов, стоит обратить внимание на картофельную шаурму. Вместо традиционного лаваша используется запеченный картофельно-сырный корж, который получается румяным и очень вкусным. Внутри — сочное куриное филе, свежие овощи и нежный домашний соус. Такое блюдо прекрасно подойдет для сытного обеда или ужина и приятно удивит всю семью.

Идея приготовления сытной картофельной шаурмы опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Сытная картофельная шаурма с куриным филе и сыром: как приготовить

Ингредиенты:

  • картофель – 4-5 шт.
  • твёрдый сыр – 160 г
  • соль – по вкусу
  • специи – по вкусу
  • куриное филе – 1 шт.
  • листья салата – по вкусу
  • морковь по-корейски – по вкусу
  • сметана – 4 ст.л.
  • майонез – 3 ст.л.
  • лимонный сок – 1 ч.л.
  • укроп – небольшой пучок
  • чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления:

Сытная картофельная шаурма с куриным филе и сыром: как приготовить

1. Картофель очистите и нарежьте очень тонкими ломтиками. Для этого можно воспользоваться овощерезкой или острым ножом.

2. Выложите картофель внахлест на противень, застеленный пергаментом, чтобы образовался сплошной слой. Посолите, добавьте любимые специи и равномерно посыпьте тертым сыром.

Сытная картофельная шаурма с куриным филе и сыром: как приготовить

3. Запекайте картофельный корж в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 15 минут, пока он не станет золотистым и не примет форму.

4. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками или полосками, приправьте специями и обжарьте на сковороде до румяной корочки и полной готовности.

Сытная картофельная шаурма с куриным филе и сыром: как приготовить

5. Для соуса смешайте сметану, майонез, лимонный сок, измельченный чеснок и мелко нарезанный укроп.

6. Готовый картофельный корж немного остудите и аккуратно переверните, чтобы сырная сторона оказалась внизу.

Сытная картофельная шаурма с куриным филе и сыром: как приготовить

7. Смажьте поверхность соусом, выложите листья салата, обжаренное куриное филе и морковь по-корейски.

8. Плотно сверните корж в рулет, как классическую шаурму. При желании разрежьте пополам и сразу подавайте к столу.

Сытная картофельная шаурма с куриным филе и сыром: как приготовить

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