Если хочется приготовить что-то необычное из простых продуктов, стоит обратить внимание на картофельную шаурму. Вместо традиционного лаваша используется запеченный картофельно-сырный корж, который получается румяным и очень вкусным. Внутри — сочное куриное филе, свежие овощи и нежный домашний соус. Такое блюдо прекрасно подойдет для сытного обеда или ужина и приятно удивит всю семью.

Идея приготовления сытной картофельной шаурмы опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 4-5 шт.

твёрдый сыр – 160 г

соль – по вкусу

специи – по вкусу

куриное филе – 1 шт.

листья салата – по вкусу

морковь по-корейски – по вкусу

сметана – 4 ст.л.

майонез – 3 ст.л.

лимонный сок – 1 ч.л.

укроп – небольшой пучок

чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления:

1. Картофель очистите и нарежьте очень тонкими ломтиками. Для этого можно воспользоваться овощерезкой или острым ножом.

2. Выложите картофель внахлест на противень, застеленный пергаментом, чтобы образовался сплошной слой. Посолите, добавьте любимые специи и равномерно посыпьте тертым сыром.

3. Запекайте картофельный корж в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 15 минут, пока он не станет золотистым и не примет форму.

4. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками или полосками, приправьте специями и обжарьте на сковороде до румяной корочки и полной готовности.

5. Для соуса смешайте сметану, майонез, лимонный сок, измельченный чеснок и мелко нарезанный укроп.

6. Готовый картофельный корж немного остудите и аккуратно переверните, чтобы сырная сторона оказалась внизу.

7. Смажьте поверхность соусом, выложите листья салата, обжаренное куриное филе и морковь по-корейски.

8. Плотно сверните корж в рулет, как классическую шаурму. При желании разрежьте пополам и сразу подавайте к столу.

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