Сытная картофельная шаурма с куриным филе и сыром: как приготовить
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Если хочется приготовить что-то необычное из простых продуктов, стоит обратить внимание на картофельную шаурму. Вместо традиционного лаваша используется запеченный картофельно-сырный корж, который получается румяным и очень вкусным. Внутри — сочное куриное филе, свежие овощи и нежный домашний соус. Такое блюдо прекрасно подойдет для сытного обеда или ужина и приятно удивит всю семью.
Идея приготовления сытной картофельной шаурмы опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 4-5 шт.
- твёрдый сыр – 160 г
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
- куриное филе – 1 шт.
- листья салата – по вкусу
- морковь по-корейски – по вкусу
- сметана – 4 ст.л.
- майонез – 3 ст.л.
- лимонный сок – 1 ч.л.
- укроп – небольшой пучок
- чеснок – 2 зубчика
Способ приготовления:
1. Картофель очистите и нарежьте очень тонкими ломтиками. Для этого можно воспользоваться овощерезкой или острым ножом.
2. Выложите картофель внахлест на противень, застеленный пергаментом, чтобы образовался сплошной слой. Посолите, добавьте любимые специи и равномерно посыпьте тертым сыром.
3. Запекайте картофельный корж в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 15 минут, пока он не станет золотистым и не примет форму.
4. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками или полосками, приправьте специями и обжарьте на сковороде до румяной корочки и полной готовности.
5. Для соуса смешайте сметану, майонез, лимонный сок, измельченный чеснок и мелко нарезанный укроп.
6. Готовый картофельный корж немного остудите и аккуратно переверните, чтобы сырная сторона оказалась внизу.
7. Смажьте поверхность соусом, выложите листья салата, обжаренное куриное филе и морковь по-корейски.
8. Плотно сверните корж в рулет, как классическую шаурму. При желании разрежьте пополам и сразу подавайте к столу.
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