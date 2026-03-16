Сытная картофельная запеканка без мяса: можно есть в пост
Если вы придерживаетесь поста, но хотите приготовить сытное блюдо для семьи, сделайте картофельную запеканку. В ней прекрасно сочетаются овощи, а также майонез. Получится вкусно, бюджетно и очень быстро.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки без мяса опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 1,5 кг.
- грибы – 200 г
- перец болгарский – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- цветная капуста – 150 г
- масло для жарки
- соль, перец – по вкусу
- зелень
- постный майонез – для смазывания слоев
Способ приготовления:
1. Картофель отварить и сделать в пюре, добавив соль и перец.
2. Протушить грибы, далее добавить лук перец и морковь.
3. В конце добавить цветную капусту.
4. Тушить до готовности.
5. Форму смазать майонезом, выложить половину пюре, смазать майонезом, слой из овощей, и снова слой картофеля, в конце майонез.
6. Готовить от 15 минут до получаса, в зависимости от выбранной температуры.
