Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Сытная картофельная запеканка без мяса: можно есть в пост

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
198
Если вы придерживаетесь поста, но хотите приготовить сытное блюдо для семьи, сделайте картофельную запеканку. В ней прекрасно сочетаются овощи, а также майонез. Получится вкусно, бюджетно и очень быстро.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки без мяса опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 1,5 кг.
  • грибы – 200 г
  • перец болгарский – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • цветная капуста – 150 г
  • масло для жарки
  • соль, перец – по вкусу
  • зелень
  • постный майонез – для смазывания слоев

Способ приготовления:

1. Картофель отварить и сделать в пюре, добавив соль и перец.

2. Протушить грибы, далее добавить лук перец и морковь.

3. В конце добавить цветную капусту.

4. Тушить до готовности.

5. Форму смазать майонезом, выложить половину пюре, смазать майонезом, слой из овощей, и снова слой картофеля, в конце майонез.

6. Готовить от 15 минут до получаса, в зависимости от выбранной температуры.

