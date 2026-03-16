Если вы придерживаетесь поста, но хотите приготовить сытное блюдо для семьи, сделайте картофельную запеканку. В ней прекрасно сочетаются овощи, а также майонез. Получится вкусно, бюджетно и очень быстро.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки без мяса опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 1,5 кг.

грибы – 200 г

перец болгарский – 1 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

цветная капуста – 150 г

масло для жарки

соль, перец – по вкусу

зелень

постный майонез – для смазывания слоев

Способ приготовления:

1. Картофель отварить и сделать в пюре, добавив соль и перец.

2. Протушить грибы, далее добавить лук перец и морковь.

3. В конце добавить цветную капусту.

4. Тушить до готовности.

5. Форму смазать майонезом, выложить половину пюре, смазать майонезом, слой из овощей, и снова слой картофеля, в конце майонез.

6. Готовить от 15 минут до получаса, в зависимости от выбранной температуры.

