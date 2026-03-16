Сытная картофельная запеканка для обеда: делимся легким рецептом
Картофель – универсальный овощ для приготовления вкусных супов, а также запеканок, пюре. Еще из картофеля получатся пышные пирожки и эффектные салаты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной и легкой в приготовлении запеканки из картофеля.
Ингредиенты:
- Картофель 1,5 кг
- Грибы 200 г
- Перец болгарский 1 шт.
- Лук 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Цветная 150 г
- Масло для жарки
- Соль, перец, по вкусу
- Зелень
Способ приготовления:
1. Отвариваем и превращаем в пюре добавляя соль и перец.
2. Тушим сначала грибы, далее лук перец и морковь, в конце добавляем цветную капусту, и тушим до готовности.
3. Вмазываем дно формы майонезом, выкладываем половину пюре, смазываем майонезом, слой из овощей, и снова слой картофеля, в конце майонез. Запекайте от 15 минут до получаса, в зависимости от выбранной температуры печи.
