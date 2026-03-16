Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Сытная картофельная запеканка для обеда: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Сытная картофельная запеканка для обеда: делимся легким рецептом

Картофель – универсальный овощ для приготовления вкусных супов, а также запеканок, пюре. Еще из картофеля получатся пышные пирожки и эффектные салаты.

Сытная картофельная запеканка для обеда: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной и легкой в приготовлении запеканки из картофеля. 

Сытная картофельная запеканка для обеда: делимся легким рецептом

Ингредиенты: 

  • Картофель 1,5 кг
  • Грибы 200 г
  • Перец болгарский 1 шт.
  • Лук 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Цветная 150 г
  • Масло для жарки
  • Соль, перец, по вкусу
  • Зелень

Способ приготовления: 

1. Отвариваем и превращаем в пюре добавляя соль и перец.

Сытная картофельная запеканка для обеда: делимся легким рецептом

2. Тушим сначала грибы, далее лук перец и морковь, в конце добавляем цветную капусту, и тушим до готовности.

Сытная картофельная запеканка для обеда: делимся легким рецептом

3. Вмазываем дно формы майонезом, выкладываем половину пюре, смазываем майонезом, слой из овощей, и снова слой картофеля, в конце майонез. Запекайте от 15 минут до получаса, в зависимости от выбранной температуры печи.

Сытная картофельная запеканка для обеда: делимся легким рецептом

Сейчас мы готовим

Все рецепты