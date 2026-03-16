Картофель – универсальный овощ для приготовления вкусных супов, а также запеканок, пюре. Еще из картофеля получатся пышные пирожки и эффектные салаты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной и легкой в приготовлении запеканки из картофеля.

Ингредиенты:

Картофель 1,5 кг

Грибы 200 г

Перец болгарский 1 шт.

Лук 1 шт.

Морковь 1 шт.

Цветная 150 г

Масло для жарки

Соль, перец, по вкусу

Зелень

Способ приготовления:

1. Отвариваем и превращаем в пюре добавляя соль и перец.

2. Тушим сначала грибы, далее лук перец и морковь, в конце добавляем цветную капусту, и тушим до готовности.

3. Вмазываем дно формы майонезом, выкладываем половину пюре, смазываем майонезом, слой из овощей, и снова слой картофеля, в конце майонез. Запекайте от 15 минут до получаса, в зависимости от выбранной температуры печи.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: