Из картофеля, вместо обычного пюре, можно приготовить очень вкусную и сытную запеканку для обеда. Для такого рецепта понадобится минимум доступных и простых ингредиентов. Сочности блюду придадут разнообразные сочные овощи.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 7 шт

филе курицы – 400 г

брокколи – 200 г

помидор – 1 шт.

яйца – 3 шт.

сметана – 100 г

соль

специи

Способ приготовления:

1. Отварить картофель.

2. Перложить его в форму и размять, руками сформировать бортики.

3. К нарезанной курице добавить специи.

4. Перемешать и выложить мясо на картофель, затем овощи.

5. Для заливки взбить яйца со сметаной и вылить сверху на пирог, поставить в духовку на 45 минут при температуре 185 градусов.

6. Посыпать сыром и запекать до зарумянивания.

7. Вынуть, дать немного остыть и можно подавать.

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