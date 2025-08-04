Сытная картофельная запеканка для обеда: понадобится минимум ингредиентов

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
699
Сытная картофельная запеканка для обеда: понадобится минимум ингредиентов

Из картофеля, вместо обычного пюре, можно приготовить очень вкусную и сытную запеканку для обеда. Для такого рецепта понадобится минимум доступных и простых ингредиентов. Сочности блюду придадут разнообразные сочные овощи.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.

Сытная картофельная запеканка для обеда: понадобится минимум ингредиентов

Ингредиенты:

  • картофель – 7 шт
  • филе курицы – 400 г
  • брокколи – 200 г
  • помидор – 1 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • сметана – 100 г
  • соль
  • специи

Способ приготовления:

Сытная картофельная запеканка для обеда: понадобится минимум ингредиентов

1. Отварить картофель.

2. Перложить его в форму и размять, руками сформировать бортики.

Сытная картофельная запеканка для обеда: понадобится минимум ингредиентов

3. К нарезанной курице добавить специи.

Сытная картофельная запеканка для обеда: понадобится минимум ингредиентов

4. Перемешать и выложить мясо на картофель, затем овощи.

Сытная картофельная запеканка для обеда: понадобится минимум ингредиентов

5. Для заливки взбить яйца со сметаной и вылить сверху на пирог, поставить в духовку на 45 минут при температуре 185 градусов.

Сытная картофельная запеканка для обеда: понадобится минимум ингредиентов

6. Посыпать сыром и запекать до зарумянивания.

Сытная картофельная запеканка для обеда: понадобится минимум ингредиентов

7. Вынуть, дать немного остыть и можно подавать.

Сытная картофельная запеканка для обеда: понадобится минимум ингредиентов

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