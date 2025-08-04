Сытная картофельная запеканка для обеда: понадобится минимум ингредиентов
Из картофеля, вместо обычного пюре, можно приготовить очень вкусную и сытную запеканку для обеда. Для такого рецепта понадобится минимум доступных и простых ингредиентов. Сочности блюду придадут разнообразные сочные овощи.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 7 шт
- филе курицы – 400 г
- брокколи – 200 г
- помидор – 1 шт.
- яйца – 3 шт.
- сметана – 100 г
- соль
- специи
Способ приготовления:
1. Отварить картофель.
2. Перложить его в форму и размять, руками сформировать бортики.
3. К нарезанной курице добавить специи.
4. Перемешать и выложить мясо на картофель, затем овощи.
5. Для заливки взбить яйца со сметаной и вылить сверху на пирог, поставить в духовку на 45 минут при температуре 185 градусов.
6. Посыпать сыром и запекать до зарумянивания.
7. Вынуть, дать немного остыть и можно подавать.
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