Сытная картофельная запеканка на обед: добавьте фарш и много сыра

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,8 т.
Сытный картофельный запеканка с фаршем на обед
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Картофельная запеканка с фаршем – простой вариант для домашнего обеда, когда хочется приготовить что-нибудь сытное без сложных ингредиентов. Блюдо состоит из картофеля, мясной начинки и сырного слоя, который во время запекания становится румяным. Всё готовится в одной форме, поэтому рецепт не требует много времени на кухне.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки с фаршем опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Рецепт сытной картофельной запеканки с фаршем

Ингредиенты:

  • картофель – 6-7 шт.
  • фарш – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • сметана – 2 ст.л.
  • твёрдый сыр – 100 г
  • чеснок – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • черный молотый перец – по вкусу специи для мяса – по вкусу
  • сливочное масло или растительное масло – для смазывания формы

Способ приготовления:

Натираем картофель

1. Картофель очистите, промойте и натрите на крупной терке. Посолите, добавьте черный перец и хорошо перемешайте.

2. Форму для запекания смажьте сливочным маслом или небольшим количеством растительного масла. Примерно половину натертого картофеля выложите ровным слоем на дно.

Выкладываем ингредиенты слоями

3. Для мясной начинки смешайте фарш с мелко натертым или измельченным луком. Добавьте соль, перец и любимые специи. Хорошо перемешайте массу, чтобы лук равномерно распределился в фарше.

4. Выложите фарш поверх картофеля и разровняйте его по всей поверхности.

5. К оставшемуся натертому картофелю добавьте яйца, сметану, примерно 50 г натертого сыра и измельченный чеснок. Перемешайте до однородности. Полученную смесь распределите поверх мясного слоя.

Добавляем сверху сыр

6. Разогрейте духовку до 190 градусов. Поставьте форму и запекайте примерно 40 минут. Когда верх запеканки начнет подрумяниваться, достаньте форму, посыпьте блюдо оставшимся тертым сыром и верните в духовку ещё на несколько минут, чтобы сыр расплавился и стал золотистым.

7. Готовую картофельную запеканку оставьте на 5-10 минут, чтобы она немного устоялась и ее было легче нарезать. Подавайте блюдо горячим, порционными кусочками. По желанию дополните её свежими овощами, зеленью или лёгким салатом.

Готовая запеканка

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