Сытная картофельная запеканка на обед: добавьте фарш и много сыра

Картофельная запеканка с фаршем – простой вариант для домашнего обеда, когда хочется приготовить что-нибудь сытное без сложных ингредиентов. Блюдо состоит из картофеля, мясной начинки и сырного слоя, который во время запекания становится румяным. Всё готовится в одной форме, поэтому рецепт не требует много времени на кухне.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки с фаршем опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 6-7 шт.

фарш – 500 г

лук – 1 шт.

яйца – 2 шт.

сметана – 2 ст.л.

твёрдый сыр – 100 г

чеснок – по вкусу

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу специи для мяса – по вкусу

сливочное масло или растительное масло – для смазывания формы

Способ приготовления:

1. Картофель очистите, промойте и натрите на крупной терке. Посолите, добавьте черный перец и хорошо перемешайте.

2. Форму для запекания смажьте сливочным маслом или небольшим количеством растительного масла. Примерно половину натертого картофеля выложите ровным слоем на дно.

3. Для мясной начинки смешайте фарш с мелко натертым или измельченным луком. Добавьте соль, перец и любимые специи. Хорошо перемешайте массу, чтобы лук равномерно распределился в фарше.

4. Выложите фарш поверх картофеля и разровняйте его по всей поверхности.

5. К оставшемуся натертому картофелю добавьте яйца, сметану, примерно 50 г натертого сыра и измельченный чеснок. Перемешайте до однородности. Полученную смесь распределите поверх мясного слоя.

6. Разогрейте духовку до 190 градусов. Поставьте форму и запекайте примерно 40 минут. Когда верх запеканки начнет подрумяниваться, достаньте форму, посыпьте блюдо оставшимся тертым сыром и верните в духовку ещё на несколько минут, чтобы сыр расплавился и стал золотистым.

7. Готовую картофельную запеканку оставьте на 5-10 минут, чтобы она немного устоялась и ее было легче нарезать. Подавайте блюдо горячим, порционными кусочками. По желанию дополните её свежими овощами, зеленью или лёгким салатом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: