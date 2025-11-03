Сытная картофельная запеканка на ужин: добавьте много сыра
Картофельная запеканка – это блюдо, которое всегда выручает, когда нужно приготовить что-то вкусное, питательное и без лишних хлопот. Она прекрасно подходит для семейного ужина – простое в приготовлении, но очень аппетитное. Особую нежность и аромат ей придает большое количество сыра, который образует румяную корочку. А мясной фарш делает блюдо сытным и сбалансированным.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки на ужин опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 6 шт.
- лук – 2 шт.
- помидоры – 5 шт.
- сметана – 100 г
- вода – 100 г
- сыр твердый – 150 г
- фарш – 400 г
- яйцо – 1 шт.
- майонез – по вкусу
- специи, соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель нарежьте тонкими кольцами, слегка посолите и поперчите. Лук – полукольцами.
2. В форму для запекания выложите слой лука, затем картофель, а сверху снова немного лука.
3. Смешайте сметану с водой, добавьте соль и перец. Залейте этой смесью овощи.
4. К мясу добавьте яйцо, специи, хорошо перемешайте. Выложите слой фарша поверх овощей.
5. Нарежьте помидоры кружочками, выложите сверху и сделайте легкую сетку из майонеза.
6. Накройте форму фольгой и готовьте в духовке при 180°C примерно 50-55 минут (время зависит от вашей духовки).
7. Снимите фольгу, посыпьте блюдо тертым сыром и запекайте еще 5-10 минут до золотистой корочки.
