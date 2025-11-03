Картофельная запеканка – это блюдо, которое всегда выручает, когда нужно приготовить что-то вкусное, питательное и без лишних хлопот. Она прекрасно подходит для семейного ужина – простое в приготовлении, но очень аппетитное. Особую нежность и аромат ей придает большое количество сыра, который образует румяную корочку. А мясной фарш делает блюдо сытным и сбалансированным.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки на ужин опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 6 шт.

лук – 2 шт.

помидоры – 5 шт.

сметана – 100 г

вода – 100 г

сыр твердый – 150 г

фарш – 400 г

яйцо – 1 шт.

майонез – по вкусу

специи, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель нарежьте тонкими кольцами, слегка посолите и поперчите. Лук – полукольцами.

2. В форму для запекания выложите слой лука, затем картофель, а сверху снова немного лука.

3. Смешайте сметану с водой, добавьте соль и перец. Залейте этой смесью овощи.

4. К мясу добавьте яйцо, специи, хорошо перемешайте. Выложите слой фарша поверх овощей.

5. Нарежьте помидоры кружочками, выложите сверху и сделайте легкую сетку из майонеза.

6. Накройте форму фольгой и готовьте в духовке при 180°C примерно 50-55 минут (время зависит от вашей духовки).

7. Снимите фольгу, посыпьте блюдо тертым сыром и запекайте еще 5-10 минут до золотистой корочки.

