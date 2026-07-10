Лазанья из баклажанов – это отличная альтернатива классическому блюду, если хочется приготовить что-то сытное, сочное и при этом без листов теста. Такой вариант получается не менее аппетитным благодаря сочетанию нежных запеченных баклажанов, мясного соуса и большого количества расплавленного сыра. Блюдо прекрасно подходит для семейного ужина, ведь готовится из простых продуктов и надолго дарит чувство сытости. Этот рецепт домашней лазаньи из баклажанов легко повторить даже тем, кто готовит её впервые.

Идея приготовления сытной лазаньи из баклажанов на ужин опубликована на странице alinazhalkina в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 больших шт.

свино-говяжий фарш – 500 г

лук репчатый – 1 шт.

томаты в собственном соку – 1 банка (400-500 г)

твёрдый сыр – 200–250 г

Для приправы:

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

паприка – по вкусу

сушеный базилик – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

сахар – щепотка

Способ приготовления:

1. Баклажаны вымойте и нарежьте тонкими продольными ломтиками.

2. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и запекайте примерно 15 минут в духовке, разогретой до 200 градусов

3. Тем временем мелко нарежьте лук и обжарьте его до мягкости на небольшом количестве масла.

4. Добавьте к луку фарш и готовьте, постоянно помешивая, пока он не изменит цвет и не станет рассыпчатым.

5. Влейте томаты в собственном соку, добавьте соль, черный перец, паприку, сушеный базилик, сушеный чеснок и щепотку сахара.

6. Перемешайте и тушите 10-15 минут, чтобы соус стал гуще.

7. Натрите твёрдый сыр на крупной тёрке.

8. В форму для запекания выложите первый слой баклажанов, сверху распределите часть мясного соуса и посыпьте сыром.

9. Повторите слои ещё 2-3 раза, завершив верх обильным слоем тёртого сыра.

10. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте примерно 10 минут, пока сыр полностью не расплавится и не покроется румяной корочкой.

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