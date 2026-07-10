Сытная лазанья из баклажанов на ужин: как приготовить
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Лазанья из баклажанов – это отличная альтернатива классическому блюду, если хочется приготовить что-то сытное, сочное и при этом без листов теста. Такой вариант получается не менее аппетитным благодаря сочетанию нежных запеченных баклажанов, мясного соуса и большого количества расплавленного сыра. Блюдо прекрасно подходит для семейного ужина, ведь готовится из простых продуктов и надолго дарит чувство сытости. Этот рецепт домашней лазаньи из баклажанов легко повторить даже тем, кто готовит её впервые.
Идея приготовления сытной лазаньи из баклажанов на ужин опубликована на странице alinazhalkina в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 больших шт.
- свино-говяжий фарш – 500 г
- лук репчатый – 1 шт.
- томаты в собственном соку – 1 банка (400-500 г)
- твёрдый сыр – 200–250 г
Для приправы:
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- паприка – по вкусу
- сушеный базилик – по вкусу
- сушеный чеснок – по вкусу
- сахар – щепотка
Способ приготовления:
1. Баклажаны вымойте и нарежьте тонкими продольными ломтиками.
2. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и запекайте примерно 15 минут в духовке, разогретой до 200 градусов
3. Тем временем мелко нарежьте лук и обжарьте его до мягкости на небольшом количестве масла.
4. Добавьте к луку фарш и готовьте, постоянно помешивая, пока он не изменит цвет и не станет рассыпчатым.
5. Влейте томаты в собственном соку, добавьте соль, черный перец, паприку, сушеный базилик, сушеный чеснок и щепотку сахара.
6. Перемешайте и тушите 10-15 минут, чтобы соус стал гуще.
7. Натрите твёрдый сыр на крупной тёрке.
8. В форму для запекания выложите первый слой баклажанов, сверху распределите часть мясного соуса и посыпьте сыром.
9. Повторите слои ещё 2-3 раза, завершив верх обильным слоем тёртого сыра.
10. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте примерно 10 минут, пока сыр полностью не расплавится и не покроется румяной корочкой.
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