Сытная мясная запеканка с овощами: как приготовить

Мясная запеканка с овощами — простой вариант домашнего ужина, для которого не нужно готовить отдельно гарнир и мясо. В этом блюде сочетаются свинина, картофель, грибы и овощи, а сверху всё покрывается румяной сырной корочкой. Подготовка продуктов занимает немного времени, после чего запеканка просто отправляется в духовку.

Идея приготовления сытной мясной запеканки на ужин опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.

Ингредиенты:

свинина – 1 кг.

картофель – 500 г

шампиньоны – 200-300 г

сладкий перец – ½ шт.

помидор – 1 шт.

лук – 1 шт.

твёрдый сыр – 150 г

майонез – по вкусу

растительное масло – для смазывания формы

соль, черный перец и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала свинину нужно пропустить через мясорубку. Лук мелко нарезать или натереть, добавить в фарш вместе с солью, черным перцем и любимыми специями.

2. Массу хорошо перемешать, чтобы начинка равномерно просолилась.

3. Картофель очистить и нарезать тонкими ломтиками. Подготовленные ломтики можно на несколько минут положить в холодную воду, чтобы они не потемнели.

4. Шампиньоны нарезать пластинками, сладкий перец – небольшими кусочками, а помидор – тонкими ломтиками или кусочками.

5. Форму для запекания смазать небольшим количеством растительного масла. Первым слоем выложить картофель, немного посолить и приправить специями. Затем выложить часть сладкого перца, шампиньонов и фарша.

6. Сверху выложить тонкий слой майонеза. Затем повторить слои, используя оставшиеся продукты. Такой способ поможет сделать запеканку более сочной, а все ингредиенты хорошо соединятся во время запекания.

7. Форму накрыть крышкой или фольгой и поставить в разогретую до 200 градусов духовку. Запекать примерно 60 минут. Точное время зависит от толщины слоев и особенностей духовки.

8. После этого достать форму, снять крышку и равномерно посыпать запеканку натертым твёрдым сыром. Вернуть блюдо в духовку ещё примерно на 15 минут. За это время сыр должен расплавиться и подрумяниться.

9. Готовую мясную запеканку следует подавать горячей. Перед нарезкой можно оставить её на несколько минут, чтобы слои немного устоялись и порции было легче перекладывать на тарелки.

10. Для этого рецепта подойдет форма размером примерно 26×23 см, но лучше взять чуть побольше. Тогда слои будут не слишком толстыми, а картофель и мясо равномерно пропекутся.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: