Сытная запеканка из картофеля и фарша – одно из тех блюд, которые легко приготовить из доступных продуктов. Она получается сочной, ароматной и вкусной как сразу после запекания, так и на следующий день. Благодаря нежному соусу и сырной корочке блюдо приобретает особую текстуру. Такой рецепт станет отличной идеей для семейного ужина без лишних хлопот.

Идея приготовления сытной запеканки с картофелем и фаршем опубликована на странице diana ovinnikova в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 500 г

фарш – 400 г

лук – 1/2 шт.

помидор – 1 шт.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Для соуса:

сметана – 50 г

вода – 20 г

горчица – 1 ч.л.

оливковое масло – 2 ч.л.

чеснок – 2 зубчика

майонез – 1 ст.л.

Для сырного слоя:

твердый сыр – 200 г

сметана – 100 г

чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления:

1. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Залейте его кипятком примерно на 10 минут, чтобы он стал немного мягче и быстрее приготовился в духовке. После этого слейте воду.

2. Для соуса смешайте сметану, воду, горчицу, оливковое масло, майонез и измельчённый чеснок. Перемешайте до однородной консистенции.

3. Форму для запекания слегка смажьте растительным маслом. Выложите слой картофеля, немного посолите и поперчите, после чего равномерно распределите часть приготовленного соуса.

4. На картофель выложите фарш, приправьте его солью и черным перцем. Сверху распределите мелко нарезанный лук и кружочки помидора.

5. Отдельно приготовьте сырную смесь. Натрите твёрдый сыр, смешайте его со сметаной и измельчённым чесноком. Полученную массу равномерно распределите поверх овощей и фарша.

6. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте примерно 50 минут. Затем снимите фольгу и готовьте еще 10 минут, чтобы сырная корочка стала румяной и аппетитной.

7. Готовую запеканку оставьте на 5-10 минут после вынимания из духовки, чтобы она немного устоялась и легко нарезалась на порции. Подавайте блюдо горячим со свежими овощами или любимой зеленью. Такая картофельная запеканка с фаршем получается очень сытной, сочной и прекрасно подходит для повседневного семейного меню.

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