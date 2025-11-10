Сытная запеканка из курицы и картофеля на ужин: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
138
Сытная запеканка из курицы и картофеля на ужин: как приготовить

Домашняя запеканка из курицы и картофеля – это блюдо, которое не требует много усилий, но всегда получается вкусной и ароматной. Она прекрасно подойдет для сытного ужина всей семьи. Мягкий картофель, сочное куриное филе, грибы, лук и сыр создают идеальное сочетание вкусов. Такая запеканка готовится из простых продуктов, которые всегда есть под рукой, а результат точно понравится и взрослым, и детям.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки на ужин опубликована на странице фудблогера kathycoooks в Instagram.

Сытная запеканка из курицы и картофеля на ужин: как приготовить

Ингредиенты:

  • картофель – по вкусу (примерно 5–6 шт.)
  • куриное филе – 400–500 г
  • лук – 1 шт.
  • грибы (шампиньоны или другие) – 200 г
  • сметана или майонез – 2–3 ст. ложки
  • твердый сыр – 100 г
  • масло – 1-2 ст.л.
  • сушеный чеснок, прованские травы, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сытная запеканка из курицы и картофеля на ужин: как приготовить

1. Картофель нарежьте тонкими кружочками. Выложите на дно формы для запекания, слегка посолите и присыпьте сушеным чесноком.

2. Куриное филе нарежьте небольшими слайсами, добавьте специи и немного масла. Перемешайте и выложите поверх картофеля.

Сытная запеканка из курицы и картофеля на ужин: как приготовить

3. Смажьте слой мяса тонким слоем сметаны или майонеза – это придаст блюду нежности и сделает его более сочным.

4. Добавьте нарезанный лук и предварительно обжаренные грибы.

Сытная запеканка из курицы и картофеля на ужин: как приготовить

5. Посыпьте сверху натертым сыром и небольшим количеством прованских трав.

6. Накройте форму фольгой и запекайте в духовке, разогретой до 180°C, примерно 60 минут.

Сытная запеканка из курицы и картофеля на ужин: как приготовить

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты