Сытная запеканка из курицы и картофеля на ужин: как приготовить
Домашняя запеканка из курицы и картофеля – это блюдо, которое не требует много усилий, но всегда получается вкусной и ароматной. Она прекрасно подойдет для сытного ужина всей семьи. Мягкий картофель, сочное куриное филе, грибы, лук и сыр создают идеальное сочетание вкусов. Такая запеканка готовится из простых продуктов, которые всегда есть под рукой, а результат точно понравится и взрослым, и детям.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки на ужин опубликована на странице фудблогера kathycoooks в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – по вкусу (примерно 5–6 шт.)
- куриное филе – 400–500 г
- лук – 1 шт.
- грибы (шампиньоны или другие) – 200 г
- сметана или майонез – 2–3 ст. ложки
- твердый сыр – 100 г
- масло – 1-2 ст.л.
- сушеный чеснок, прованские травы, соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель нарежьте тонкими кружочками. Выложите на дно формы для запекания, слегка посолите и присыпьте сушеным чесноком.
2. Куриное филе нарежьте небольшими слайсами, добавьте специи и немного масла. Перемешайте и выложите поверх картофеля.
3. Смажьте слой мяса тонким слоем сметаны или майонеза – это придаст блюду нежности и сделает его более сочным.
4. Добавьте нарезанный лук и предварительно обжаренные грибы.
5. Посыпьте сверху натертым сыром и небольшим количеством прованских трав.
6. Накройте форму фольгой и запекайте в духовке, разогретой до 180°C, примерно 60 минут.
