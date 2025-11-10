Домашняя запеканка из курицы и картофеля – это блюдо, которое не требует много усилий, но всегда получается вкусной и ароматной. Она прекрасно подойдет для сытного ужина всей семьи. Мягкий картофель, сочное куриное филе, грибы, лук и сыр создают идеальное сочетание вкусов. Такая запеканка готовится из простых продуктов, которые всегда есть под рукой, а результат точно понравится и взрослым, и детям.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки на ужин опубликована на странице фудблогера kathycoooks в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – по вкусу (примерно 5–6 шт.)

куриное филе – 400–500 г

лук – 1 шт.

грибы (шампиньоны или другие) – 200 г

сметана или майонез – 2–3 ст. ложки

твердый сыр – 100 г

масло – 1-2 ст.л.

сушеный чеснок, прованские травы, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель нарежьте тонкими кружочками. Выложите на дно формы для запекания, слегка посолите и присыпьте сушеным чесноком.

2. Куриное филе нарежьте небольшими слайсами, добавьте специи и немного масла. Перемешайте и выложите поверх картофеля.

3. Смажьте слой мяса тонким слоем сметаны или майонеза – это придаст блюду нежности и сделает его более сочным.

4. Добавьте нарезанный лук и предварительно обжаренные грибы.

5. Посыпьте сверху натертым сыром и небольшим количеством прованских трав.

6. Накройте форму фольгой и запекайте в духовке, разогретой до 180°C, примерно 60 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: