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Сытно и вкусно: оригинальный салат из картофеля, с сельдью и солеными огурцами
Картофель и сельдь – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и сытных, а главное – полезных салатов. Для яркого вкуса добавьте лук, горошек, соленые огурцы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного салата из сельди, картофеля и с солеными огурцами.
Ингредиенты:
- Сельдь – 1 шт.
- Картофель – 3 шт.
- Соленые огурцы – 2 шт.
- Лук синий – 0,5 шт.
- Зеленый лук – по желанию
- Горошек – 0,5 банки
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сельдь мелко нарежьте, картофель режем кубиками, синий лук кольцами, добавляем зеленый лук.
2. Всыпаем 1/2 баночки горошка, солим, перчим по вкусу и заправляем маслом, все перемешиваем.
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