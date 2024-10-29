Картофель и сельдь – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и сытных, а главное – полезных салатов. Для яркого вкуса добавьте лук, горошек, соленые огурцы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного салата из сельди, картофеля и с солеными огурцами.

Ингредиенты:

Сельдь – 1 шт.

Картофель – 3 шт.

Соленые огурцы – 2 шт.

Лук синий – 0,5 шт.

Зеленый лук – по желанию

Горошек – 0,5 банки

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сельдь мелко нарежьте, картофель режем кубиками, синий лук кольцами, добавляем зеленый лук.

2. Всыпаем 1/2 баночки горошка, солим, перчим по вкусу и заправляем маслом, все перемешиваем.

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