Сытно и вкусно: оригинальный салат из картофеля, с сельдью и солеными огурцами

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Картофель и сельдь – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и сытных, а главное – полезных салатов. Для яркого вкуса добавьте лук, горошек, соленые огурцы.

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Что приготовить из сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного салата из сельди, картофеля и с солеными огурцами.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Сельдь – 1 шт.
  • Картофель – 3 шт.
  • Соленые огурцы – 2 шт.
  • Лук синий – 0,5 шт.
  • Зеленый лук – по желанию
  • Горошек – 0,5 банки
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сельдь мелко нарежьте, картофель режем кубиками, синий лук кольцами, добавляем зеленый лук.

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2. Всыпаем 1/2 баночки горошка, солим, перчим по вкусу и заправляем маслом, все перемешиваем.

Готовый салат

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