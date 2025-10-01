Мясо по-французски давно стало классикой, которую любят за нежность мяса, сочный картофель и аппетитную корочку сыра. Это блюдо готовят как на праздники, так и для сытного семейного обеда. Дополнительный слой грибов делает его еще более ароматным и придает изысканный вкус. Рецепт несложный, а результат всегда впечатляет. Если ищете идею, что приготовить на обед – этот вариант точно стоит внимания.

Идея приготовления сочного мяса по-французски на обед опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.

Ингредиенты:

свиное филе – 700 г

приправы: к мясу, копченая паприка, сухой чеснок, соль, перец по вкусу

майонез – несколько ложек для маринования

картофель – 8-10 шт.

приправы: к картофелю, соль, перец по вкусу

помидоры – 2 шт.

грибы – 500 г

лук – 1 шт.

сыр моцарелла (для посыпки) – 150-200 г

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свиное филе нарежьте тонкими ломтиками и хорошо отбейте с обеих сторон. Переложите в миску, добавьте приправы, майонез и тщательно перемешайте. Оставьте мясо мариноваться минимум на 30 минут.

2. Грибы очистите и нарежьте, лук измельчите. На сковороде разогрейте масло, обжарьте грибы, добавьте лук и тушите вместе 5-7 минут.

3. Картофель почистите и нарежьте кружочками. Переложите в миску, приправьте специями, солью и перцем, перемешайте.

4. Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выкладывайте слоями: сначала мясо, затем картофель, далее грибы с луком и сверху кружочки помидоров.

5. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 40-45 минут, ориентируясь на готовность картофеля.

6. Затем достаньте форму, посыпьте натертым сыром и отправьте еще на 10 минут, чтобы образовалась золотистая корочка.

7. Перед подачей посыпьте зеленью. Блюдо получается очень сытным, ароматным и идеальным для обеда или ужина в кругу семьи.

