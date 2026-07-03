Сытное рагу с мясом и овощами на обед: делимся бюджетным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,0 т.
Сытное рагу с мясом и овощами на обед: делимся бюджетным рецептом
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Когда нужно приготовить сытный обед для всей семьи, овощное рагу с мясом станет одним из лучших вариантов. Для этого блюда используются доступные сезонные овощи, а процесс приготовления не требует сложных кулинарных навыков. В результате получается ароматное, сочное и питательное рагу, которое прекрасно вкусно как сразу после приготовления, так и на следующий день. Такой рецепт пригодится тем, кто ищет простые и бюджетные блюда на каждый день.

Идея приготовления сытного рагу на обед опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Сытное рагу с мясом и овощами на обед: делимся бюджетным рецептом

Ингредиенты:

  • говядина – 600 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • картофель – 10-12 шт.
  • помидоры – 4 шт.
  • сладкий перец – 1-2 шт.
  • кабачок – 1 шт.
  • баклажан – 1 шт.
  • томатная паста – 3 ст.л.
  • кипяченая вода – 200 мл.
  • соль – по вкусу
  • чёрный перец – по вкусу
  • копченая паприка – по вкусу
  • сухой чеснок – по вкусу
  • сушеная зелень – по вкусу
  • лавровый лист – 1-2 шт.
  • свежая зелень – для подачи

Способ приготовления:

Сытное рагу с мясом и овощами на обед: делимся бюджетным рецептом

1. Говядину нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на разогретой сковороде или в казанке до появления легкой румяной корочки.

2. Добавьте мелко нарезанный лук и нарезанную кружочками или кубиками морковь. Готовьте ещё несколько минут, пока овощи не станут мягче.

Сытное рагу с мясом и овощами на обед: делимся бюджетным рецептом

3. Картофель очистите, нарежьте крупными кусочками и добавьте к мясу.

4. Посолите, поперчите, влейте 200 мл горячей кипяченой воды, перемешайте и тушите примерно 5 минут.

Сытное рагу с мясом и овощами на обед: делимся бюджетным рецептом

5. Помидоры нарежьте кубиками, сладкий перец – полосками, кабачок и баклажан — средними кусочками.

6. Добавьте подготовленные овощи в рагу вместе с томатной пастой.

Сытное рагу с мясом и овощами на обед: делимся бюджетным рецептом

7. Добавьте копченую паприку, сухой чеснок, сушеную зелень, положите лавровый лист и еще раз все хорошо перемешайте.

8. Накройте посуду крышкой и тушите на небольшом огне примерно 30 минут, пока мясо не станет мягким, а овощи полностью не приготовятся.

Сытное рагу с мясом и овощами на обед: делимся бюджетным рецептом

9. Перед подачей посыпьте блюдо свежей рубленной зеленью.

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