Сытное рагу с мясом и овощами на обед: делимся бюджетным рецептом
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Когда нужно приготовить сытный обед для всей семьи, овощное рагу с мясом станет одним из лучших вариантов. Для этого блюда используются доступные сезонные овощи, а процесс приготовления не требует сложных кулинарных навыков. В результате получается ароматное, сочное и питательное рагу, которое прекрасно вкусно как сразу после приготовления, так и на следующий день. Такой рецепт пригодится тем, кто ищет простые и бюджетные блюда на каждый день.
Идея приготовления сытного рагу на обед опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- говядина – 600 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 2 шт.
- картофель – 10-12 шт.
- помидоры – 4 шт.
- сладкий перец – 1-2 шт.
- кабачок – 1 шт.
- баклажан – 1 шт.
- томатная паста – 3 ст.л.
- кипяченая вода – 200 мл.
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- копченая паприка – по вкусу
- сухой чеснок – по вкусу
- сушеная зелень – по вкусу
- лавровый лист – 1-2 шт.
- свежая зелень – для подачи
Способ приготовления:
1. Говядину нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на разогретой сковороде или в казанке до появления легкой румяной корочки.
2. Добавьте мелко нарезанный лук и нарезанную кружочками или кубиками морковь. Готовьте ещё несколько минут, пока овощи не станут мягче.
3. Картофель очистите, нарежьте крупными кусочками и добавьте к мясу.
4. Посолите, поперчите, влейте 200 мл горячей кипяченой воды, перемешайте и тушите примерно 5 минут.
5. Помидоры нарежьте кубиками, сладкий перец – полосками, кабачок и баклажан — средними кусочками.
6. Добавьте подготовленные овощи в рагу вместе с томатной пастой.
7. Добавьте копченую паприку, сухой чеснок, сушеную зелень, положите лавровый лист и еще раз все хорошо перемешайте.
8. Накройте посуду крышкой и тушите на небольшом огне примерно 30 минут, пока мясо не станет мягким, а овощи полностью не приготовятся.
9. Перед подачей посыпьте блюдо свежей рубленной зеленью.
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