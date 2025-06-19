Сытные блины с грибами и сыром: делимся рецептом простой закуски на любой случай

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
534
Сытные блины с грибами и сыром: делимся рецептом простой закуски на любой случай

Блины с грибами и сыром – очень вкусная и простая в приготовлении закуска. Идеально подойдет на каждый день и для праздничного стола. Для удачного результата стоит воспользоваться идеальным рецептом теста.

Идея приготовления сытных блинов с грибами и крем-сыром опубликована на странице фудблогера Анастасии Кистеневой (nisenitnitsia) в Instagram. Получится очень вкусно.

Сытные блины с грибами и сыром: делимся рецептом простой закуски на любой случай

Ингредиенты для начинки:

  • лук – 1 шт.
  • шампиньоны – 700 г
  • соль, перец, мускатный орех
  • сливочный крем-сыр
  • сыр моцарелла

Способ приготовления:

Сытные блины с грибами и сыром: делимся рецептом простой закуски на любой случай

1. Лук и грибы мелко нарезать, моцареллу натереть на терке.

2. Жарить лук до прозрачности.

Сытные блины с грибами и сыром: делимся рецептом простой закуски на любой случай

3. Добавить грибы.

4. Когда испарится жидкость, добавить соль и специи, поджарить.

Сытные блины с грибами и сыром: делимся рецептом простой закуски на любой случай

5. Добавить сливочный крем-сыр и моцареллу.

Ингредиенты для блинов:

  • яйца – 2 шт.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • сахар – 2 ст.л.
  • молоко – 1 стакан
  • мука – 1 стакан
  • кипяток – 1 стакан
  • растительное масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Сытные блины с грибами и сыром: делимся рецептом простой закуски на любой случай

1. Смешать яйца с солью и сахаром, добавить молоко, муку и перемешать.

Сытные блины с грибами и сыром: делимся рецептом простой закуски на любой случай

2. Влить кипяток, масло

3. Жарить блины и завернуть в них начинку.

Сытные блины с грибами и сыром: делимся рецептом простой закуски на любой случай

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты