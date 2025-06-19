Сытные блины с грибами и сыром: делимся рецептом простой закуски на любой случай
Блины с грибами и сыром – очень вкусная и простая в приготовлении закуска. Идеально подойдет на каждый день и для праздничного стола. Для удачного результата стоит воспользоваться идеальным рецептом теста.
Идея приготовления сытных блинов с грибами и крем-сыром опубликована на странице фудблогера Анастасии Кистеневой (nisenitnitsia) в Instagram. Получится очень вкусно.
Ингредиенты для начинки:
- лук – 1 шт.
- шампиньоны – 700 г
- соль, перец, мускатный орех
- сливочный крем-сыр
- сыр моцарелла
Способ приготовления:
1. Лук и грибы мелко нарезать, моцареллу натереть на терке.
2. Жарить лук до прозрачности.
3. Добавить грибы.
4. Когда испарится жидкость, добавить соль и специи, поджарить.
5. Добавить сливочный крем-сыр и моцареллу.
Ингредиенты для блинов:
- яйца – 2 шт.
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 2 ст.л.
- молоко – 1 стакан
- мука – 1 стакан
- кипяток – 1 стакан
- растительное масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Смешать яйца с солью и сахаром, добавить молоко, муку и перемешать.
2. Влить кипяток, масло
3. Жарить блины и завернуть в них начинку.
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