Блины с грибами и сыром – очень вкусная и простая в приготовлении закуска. Идеально подойдет на каждый день и для праздничного стола. Для удачного результата стоит воспользоваться идеальным рецептом теста.

Идея приготовления сытных блинов с грибами и крем-сыром опубликована на странице фудблогера Анастасии Кистеневой (nisenitnitsia) в Instagram. Получится очень вкусно.

Ингредиенты для начинки:

лук – 1 шт.

шампиньоны – 700 г

соль, перец, мускатный орех

сливочный крем-сыр

сыр моцарелла

Способ приготовления:

1. Лук и грибы мелко нарезать, моцареллу натереть на терке.

2. Жарить лук до прозрачности.

3. Добавить грибы.

4. Когда испарится жидкость, добавить соль и специи, поджарить.

5. Добавить сливочный крем-сыр и моцареллу.

Ингредиенты для блинов:

яйца – 2 шт.

соль – 0,5 ч.л.

сахар – 2 ст.л.

молоко – 1 стакан

мука – 1 стакан

кипяток – 1 стакан

растительное масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Смешать яйца с солью и сахаром, добавить молоко, муку и перемешать.

2. Влить кипяток, масло

3. Жарить блины и завернуть в них начинку.

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