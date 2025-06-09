Пирожки с яйцо и зеленью – вариант сытного домашнего перекуса. Для таких изделий нужно сделать очень простые и пышное тесто на молоке. Правильно соедините все необходимые ингредиенты, и результат вас удивит.

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Идея приготовления сытных домашних пирожков с яйцом и зеленым луком опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Начинка очень вкусная.

Ингредиенты для теста:

мука – 350-400 г

молоко – 150 мл.

свежие дрожжи – 18 г (или 6 г сухих)

сахар – 30 г

сливочное масло – 40 г

яйца – 2 шт. (одно в тесто, другое для смазывания пирожков)

соль – 0,5 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

яйца – 5-6 шт.

зеленый лук – щедрый пучок

укроп – несколько веточек

соль, перец – по вкусу

сметана или растопленное сливочное масло – 1-2 ст.л. (не обязательно)

Способ приготовления:

1. Для опары в теплое молоко (35°C) добавить дрожжи, 1 ст.л. сахара и 2-3 ст.л. муки.

2. Перемешать и оставить в теплом месте на 15-20 минут, чтобы дрожжи начали работать (до появления пенной шапки).

3. Добавить яйцо, растопленное сливочное масло, соль, остаток сахара и постепенно подсыпать муку и замесить мягкое и нежное тесто.

4. Вымешивать нужно 5-7 минут.

5. Переложить его в тарелку, накрыть пленкой.

6. Поставить в теплое место на 1-2 часа подходить.

7. Для начинки нарезать отварные яйца, много зелени, все соединить, добавить специи по вкусу и хорошо перемешать.

8. При необходимости добавить немного растопленного масла или йогурта/сметаны, чтобы начинка была нежнее.

9. Когда тесто подошло, примнуть его, поделить на одинаковые кусочки

10. Каждый раскатать, выложить начинку.

11. Слепить края и сформировать пирожки.

12. Переложить их на противень швом вниз, накрыть и оставить подойти на 20 минут, после этого смазать желтком с 1-2 ст.л. молока и отправить в духовку.

13. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут до румяности.

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