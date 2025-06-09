Сытные домашние пирожки с яйцом и зеленью: делимся рецептом удачного теста
Пирожки с яйцо и зеленью – вариант сытного домашнего перекуса. Для таких изделий нужно сделать очень простые и пышное тесто на молоке. Правильно соедините все необходимые ингредиенты, и результат вас удивит.
Идея приготовления сытных домашних пирожков с яйцом и зеленым луком опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Начинка очень вкусная.
Ингредиенты для теста:
- мука – 350-400 г
- молоко – 150 мл.
- свежие дрожжи – 18 г (или 6 г сухих)
- сахар – 30 г
- сливочное масло – 40 г
- яйца – 2 шт. (одно в тесто, другое для смазывания пирожков)
- соль – 0,5 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- яйца – 5-6 шт.
- зеленый лук – щедрый пучок
- укроп – несколько веточек
- соль, перец – по вкусу
- сметана или растопленное сливочное масло – 1-2 ст.л. (не обязательно)
Способ приготовления:
1. Для опары в теплое молоко (35°C) добавить дрожжи, 1 ст.л. сахара и 2-3 ст.л. муки.
2. Перемешать и оставить в теплом месте на 15-20 минут, чтобы дрожжи начали работать (до появления пенной шапки).
3. Добавить яйцо, растопленное сливочное масло, соль, остаток сахара и постепенно подсыпать муку и замесить мягкое и нежное тесто.
4. Вымешивать нужно 5-7 минут.
5. Переложить его в тарелку, накрыть пленкой.
6. Поставить в теплое место на 1-2 часа подходить.
7. Для начинки нарезать отварные яйца, много зелени, все соединить, добавить специи по вкусу и хорошо перемешать.
8. При необходимости добавить немного растопленного масла или йогурта/сметаны, чтобы начинка была нежнее.
9. Когда тесто подошло, примнуть его, поделить на одинаковые кусочки
10. Каждый раскатать, выложить начинку.
11. Слепить края и сформировать пирожки.
12. Переложить их на противень швом вниз, накрыть и оставить подойти на 20 минут, после этого смазать желтком с 1-2 ст.л. молока и отправить в духовку.
13. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут до румяности.
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