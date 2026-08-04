Драники с фаршем – это простое домашнее блюдо, которое легко превращается в полноценный обед. Хрустящая картофельная корочка удачно сочетается с сочной мясной начинкой, поэтому блюдо получается особенно сытным. Для приготовления понадобятся обычные продукты, которые есть почти в каждом холодильнике. Подавать такие драники лучше всего горячими со сметаной или любимым соусом.

Идея приготовления сытных оладушек с фаршем опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг.

лук репчатый – 1 шт.

куриное яйцо – 1 шт.

мука – 2-3 ст.л.

мясной фарш – 300-400 г

растительное масло – для жарки

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Очистите картофель и лук, после чего натрите их на мелкой терке. Если образовалось много жидкости, слегка отожмите массу.

2. Добавьте в картофельную смесь яйцо, муку, соль и молотый черный перец. Хорошо перемешайте до однородности. Фарш посолите и поперчите. По желанию можно добавить в него мелко нарезанный лук или любимые специи.

3. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите ложку картофельной массы, сверху равномерно распределите небольшое количество фарша, а затем накройте еще одним слоем картофеля.

4. Жарьте оладьи на среднем огне примерно по 4-5 минут с каждой стороны, пока не образуется золотистая корочка, а мясная начинка полностью не прожарится.

5. Готовые драники переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

6. Лучше всего подавать блюдо сразу после приготовления, пока корочка остаётся хрустящей. К таким оладьям прекрасно подходит сметана, чесночный соус или лёгкий овощной салат. По желанию перед подачей блюдо можно посыпать свежей зеленью.

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