Сытные драники с фаршем: как приготовить привычное блюдо по-новому
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Драники с фаршем – это простое домашнее блюдо, которое легко превращается в полноценный обед. Хрустящая картофельная корочка удачно сочетается с сочной мясной начинкой, поэтому блюдо получается особенно сытным. Для приготовления понадобятся обычные продукты, которые есть почти в каждом холодильнике. Подавать такие драники лучше всего горячими со сметаной или любимым соусом.
Идея приготовления сытных оладушек с фаршем опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг.
- лук репчатый – 1 шт.
- куриное яйцо – 1 шт.
- мука – 2-3 ст.л.
- мясной фарш – 300-400 г
- растительное масло – для жарки
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Очистите картофель и лук, после чего натрите их на мелкой терке. Если образовалось много жидкости, слегка отожмите массу.
2. Добавьте в картофельную смесь яйцо, муку, соль и молотый черный перец. Хорошо перемешайте до однородности. Фарш посолите и поперчите. По желанию можно добавить в него мелко нарезанный лук или любимые специи.
3. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите ложку картофельной массы, сверху равномерно распределите небольшое количество фарша, а затем накройте еще одним слоем картофеля.
4. Жарьте оладьи на среднем огне примерно по 4-5 минут с каждой стороны, пока не образуется золотистая корочка, а мясная начинка полностью не прожарится.
5. Готовые драники переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
6. Лучше всего подавать блюдо сразу после приготовления, пока корочка остаётся хрустящей. К таким оладьям прекрасно подходит сметана, чесночный соус или лёгкий овощной салат. По желанию перед подачей блюдо можно посыпать свежей зеленью.
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