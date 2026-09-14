Сытные фаршированные перцы с рисом: идеальное блюдо для обеда
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Фаршированные перцы хорошо подходят для домашнего обеда, когда хочется приготовить что-нибудь сытное без сложных ингредиентов. Начинку можно сделать нежной и сочной, если добавить в мясной фарш рис, булгур и овощную зажарку. А томатно-сметанный соус во время запекания пропитывает перец и делает блюдо более ароматным.
Идея приготовления сытных фаршированных перцев на обед опубликована на странице bonappetit by k в Instagram.
Ингредиенты:
- болгарский перец – 3 средних шт.
- мясной фарш – 180-200 г
- рис – 30 г сухого
- булгур – 30 г сухого
- лук – 1 небольшая шт.
- морковь – 1 небольшая шт.
- твёрдый сыр – по вкусу
- зелень – по вкусу
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- паприка – по вкусу
- сушеный чеснок – по вкусу
Для заливки:
- томатная паста – 1 ст.л.
- сметана – 1 ст.л.
- вода – 180–200 мл.
Способ приготовления:
1. Сначала нужно подготовить крупы. Рис и булгур промыть, а затем проварить вместе или по отдельности примерно 5-7 минут. Они должны остаться полуготовыми, так как окончательно дойдут до готовности уже во время запекания.
2. Готовые крупы отцедить на сито и оставить остывать.
3. Лук нужно мелко нарезать, а морковь натереть. Овощи обжарить на небольшом количестве масла до мягкости.
4. В миске смешать мясной фарш, рис, булгур и готовую овощную зажарку. Добавить соль, черный перец, паприку и сухой чеснок. По желанию в начинку можно влить 1-2 столовые ложки холодной воды и хорошо перемешать. Так она получится более нежной.
5. Болгарский перец нужно помыть, разрезать вдоль пополам и удалить семена и перегородки. Хвостики можно оставить. Каждую половинку щедро наполнить приготовленной мясной начинкой.
6. Для заливки нужно смешать томатную пасту, сметану и воду до однородной консистенции. Фаршированные перцы выложить в форму для запекания и залить полученным соусом.
7. Форму накрыть фольгой и поставить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-35 минут. Затем фольгу нужно снять, посыпать перец тертым твёрдым сыром и вернуть в духовку ещё примерно на 10 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.
8. Перед подачей фаршированные перцы можно посыпать свежей зеленью. Блюдо особенно вкусно в горячем виде, только что из духовки.
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