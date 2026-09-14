Сытные фаршированные перцы с рисом: идеальное блюдо для обеда

Екатерина Ягович
Кулинария
3 минуты
576
Рецепт фаршированных перцев
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Фаршированные перцы хорошо подходят для домашнего обеда, когда хочется приготовить что-нибудь сытное без сложных ингредиентов. Начинку можно сделать нежной и сочной, если добавить в мясной фарш рис, булгур и овощную зажарку. А томатно-сметанный соус во время запекания пропитывает перец и делает блюдо более ароматным.

Идея приготовления сытных фаршированных перцев на обед опубликована на странице bonappetit by k в Instagram.

Рецепт фаршированных перцев на обед

Ингредиенты:

  • болгарский перец – 3 средних шт.
  • мясной фарш – 180-200 г
  • рис – 30 г сухого
  • булгур – 30 г сухого
  • лук – 1 небольшая шт.
  • морковь – 1 небольшая шт.
  • твёрдый сыр – по вкусу
  • зелень – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • чёрный перец – по вкусу
  • паприка – по вкусу
  • сушеный чеснок – по вкусу

Для заливки:

  • томатная паста – 1 ст.л.
  • сметана – 1 ст.л.
  • вода – 180–200 мл.

Способ приготовления:

Готовим зажарку

1. Сначала нужно подготовить крупы. Рис и булгур промыть, а затем проварить вместе или по отдельности примерно 5-7 минут. Они должны остаться полуготовыми, так как окончательно дойдут до готовности уже во время запекания.

2. Готовые крупы отцедить на сито и оставить остывать.

В фарш добавляем крупу

3. Лук нужно мелко нарезать, а морковь натереть. Овощи обжарить на небольшом количестве масла до мягкости.

4. В миске смешать мясной фарш, рис, булгур и готовую овощную зажарку. Добавить соль, черный перец, паприку и сухой чеснок. По желанию в начинку можно влить 1-2 столовые ложки холодной воды и хорошо перемешать. Так она получится более нежной.

Выкладываем начинку внутрь

5. Болгарский перец нужно помыть, разрезать вдоль пополам и удалить семена и перегородки. Хвостики можно оставить. Каждую половинку щедро наполнить приготовленной мясной начинкой.

6. Для заливки нужно смешать томатную пасту, сметану и воду до однородной консистенции. Фаршированные перцы выложить в форму для запекания и залить полученным соусом.

Добавляем соус

7. Форму накрыть фольгой и поставить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-35 минут. Затем фольгу нужно снять, посыпать перец тертым твёрдым сыром и вернуть в духовку ещё примерно на 10 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.

Добавляем сыр

8. Перед подачей фаршированные перцы можно посыпать свежей зеленью. Блюдо особенно вкусно в горячем виде, только что из духовки.

Готовое блюдо

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