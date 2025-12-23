Все рецепты
Сытные гнезда из фарша с ананасами и сыром: делимся рецептом блюда для обеда
Из фарша можно приготовить сочные гнезда для сытного обеда. Получится очень вкусно, если добавить внутрь ананасы, а также много натертого сыра. Получится очень сытно.
Идея приготовления куриных гнезд с ананасами на обед опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш 0 800 г
- лук 1 1 шт.
- ананасы консервированные
- сыр твердый 2 100 г
- соль, перец 3 по вкусу
- майонез или сметана
Способ приготовления:
1. фарш добавить натертый лук, соль и перец по вкусу.
2. Сформировать гнезда.
3. Смазать майонезом.
4. Выложить ананасы.
5. Посыпать натертым сыром.
6. Запекать 40 минут при температуре 180 градусов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: