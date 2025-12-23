Сытные гнезда из фарша с ананасами и сыром: делимся рецептом блюда для обеда

Из фарша можно приготовить сочные гнезда для сытного обеда. Получится очень вкусно, если добавить внутрь ананасы, а также много натертого сыра. Получится очень сытно.

Идея приготовления куриных гнезд с ананасами на обед опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриный фарш 0 800 г
  • лук 1 1 шт.
  • ананасы консервированные
  • сыр твердый 2 100 г
  • соль, перец 3 по вкусу
  • майонез или сметана

Способ приготовления:

1. фарш добавить натертый лук, соль и перец по вкусу.

2. Сформировать гнезда.

3. Смазать майонезом.

4. Выложить ананасы.

5. Посыпать натертым сыром.

6. Запекать 40 минут при температуре 180 градусов.

