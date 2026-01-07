Горячие бутерброды – элементарная закуска на любой случай. Можно совместить разнообразные любимые компоненты и просто выложить их на хлеб. Всего несколько минут в духовке, и ус готовое блюдо для всей семьи.

Идея приготовления ленивых горячих бутербродов на скорую руку опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.

Ингредиенты:

хлеб

яйца

сметана

сыр твёрдый

лук зеленый, зелень

грибы шампиньоны жареные;

соль, перец по вкусу;

Способ приготовления:

1. Яйца отварить.

2. Натереть яйца и сыр.

3. Все соединить.

4. Добавить елень, сметану и грибы.

5. Хорошо пепесмешать.

6. Намазать на хлеб.

7. Поставить в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.

