Сытные горячие бутерброды на скорую руку: как приготовить
Горячие бутерброды – элементарная закуска на любой случай. Можно совместить разнообразные любимые компоненты и просто выложить их на хлеб. Всего несколько минут в духовке, и ус готовое блюдо для всей семьи.
Идея приготовления ленивых горячих бутербродов на скорую руку опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.
Ингредиенты:
- хлеб
- яйца
- сметана
- сыр твёрдый
- лук зеленый, зелень
- грибы шампиньоны жареные;
- соль, перец по вкусу;
Способ приготовления:
1. Яйца отварить.
2. Натереть яйца и сыр.
3. Все соединить.
4. Добавить елень, сметану и грибы.
5. Хорошо пепесмешать.
6. Намазать на хлеб.
7. Поставить в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.
