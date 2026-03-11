Все рецепты
Сытные горячие бутерброды по-новому за 2 минуты: рецепт блюда для перекуса
Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного перекуса. Готовить ее можно из сыра, колбасы, а также очень вкусно будет с мясным фаршем.
Редакция FoodOboz делится рецептом сытных и простых в приготовлении горячих бутербродов.
Ингредиенты:
- Хлеб (батон или багет) – 6-8 ломтиков
- Колбаса или ветчина – 100-150 г
- Сыр твердый – 100 г
- Яйцо – 1 шт. (помогает начинке держаться кучи).
- Майонез или сметана – 1 ст. л.
- Зелень, соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Начинка: натрите колбасу и сыр на крупной терке. Смешайте их в миске, добавьте яйцо и майонез. Хорошо перемешайте (масса должна быть густой, чтобы не стекала с хлеба).
2. Намажьте начинку толстым слоем на каждый ломтик хлеба.
3. Обжарьте на сковороде или можно запечь в духовке.
