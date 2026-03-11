Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Сытные горячие бутерброды по-новому за 2 минуты: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,4 т.
Сытные горячие бутерброды по-новому за 2 минуты: рецепт блюда для перекуса

Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного перекуса. Готовить ее можно из сыра, колбасы, а также очень вкусно будет с мясным фаршем. 

Сытные горячие бутерброды по-новому за 2 минуты: рецепт блюда для перекуса

Редакция FoodOboz делится рецептом сытных и простых в приготовлении горячих бутербродов. 

Ингредиенты:

  • Хлеб (батон или багет) – 6-8 ломтиков
  • Колбаса или ветчина – 100-150 г
  • Сыр твердый – 100 г
  • Яйцо – 1 шт. (помогает начинке держаться кучи).
  • Майонез или сметана – 1 ст. л.
  • Зелень, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Начинка: натрите колбасу и сыр на крупной терке. Смешайте их в миске, добавьте яйцо и майонез. Хорошо перемешайте (масса должна быть густой, чтобы не стекала с хлеба).

Сытные горячие бутерброды по-новому за 2 минуты: рецепт блюда для перекуса

2. Намажьте начинку толстым слоем на каждый ломтик хлеба.

Сытные горячие бутерброды по-новому за 2 минуты: рецепт блюда для перекуса

3. Обжарьте на сковороде или можно запечь в духовке. 

Сытные горячие бутерброды по-новому за 2 минуты: рецепт блюда для перекуса

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами

Сейчас мы готовим

Все рецепты