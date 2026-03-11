Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного перекуса. Готовить ее можно из сыра, колбасы, а также очень вкусно будет с мясным фаршем.

Редакция FoodOboz делится рецептом сытных и простых в приготовлении горячих бутербродов.

Ингредиенты:

Хлеб (батон или багет) – 6-8 ломтиков

Колбаса или ветчина – 100-150 г

Сыр твердый – 100 г

Яйцо – 1 шт. (помогает начинке держаться кучи).

Майонез или сметана – 1 ст. л.

Зелень, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Начинка: натрите колбасу и сыр на крупной терке. Смешайте их в миске, добавьте яйцо и майонез. Хорошо перемешайте (масса должна быть густой, чтобы не стекала с хлеба).

2. Намажьте начинку толстым слоем на каждый ломтик хлеба.

3. Обжарьте на сковороде или можно запечь в духовке.

