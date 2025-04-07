Сытные горячие бутерброды с крабовыми палочками за 10 минут: рецепт простого обеда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Сытные горячие бутерброды с крабовыми палочками за 10 минут: рецепт простого обеда

Горячие бутерброды с крабовыми палочками и сыром вы сможете приготовить за считанные минуты. Такое блюдо отлично подойдет для сытного обеда. Для него вам понадобится минимум обычных ингредиентов.

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Идея приготовления ленивых горячих бутербродов с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram. Для основания подойдет обычный или тостовый хлеб.

Сытные горячие бутерброды с крабовыми палочками за 10 минут: рецепт простого обеда

Ингредиенты:

  • батон – 12 кусочков
  • крабовые палочки – 220 г
  • кукуруза – 3 ст.л.
  • сыр твердый – 150 г
  • яйца – 2 шт.
  • майонез – 1 ст.л.
  • укроп, соль, перец

Способ приготовления:

Сытные горячие бутерброды с крабовыми палочками за 10 минут: рецепт простого обеда

1 Крабовые палочки порезать.

2. Добавить кукурузу.

Сытные горячие бутерброды с крабовыми палочками за 10 минут: рецепт простого обеда

3. Измельчить туда же зелень.

4. Добавить натертый творог.

Сытные горячие бутерброды с крабовыми палочками за 10 минут: рецепт простого обеда

5. Взбить в отдельной емкости яйца и добавить к остальным компонентам.

Сытные горячие бутерброды с крабовыми палочками за 10 минут: рецепт простого обеда

6. Добавить майонез и соль.

Сытные горячие бутерброды с крабовыми палочками за 10 минут: рецепт простого обеда

7. Всё хорошо перемешать.

Сытные горячие бутерброды с крабовыми палочками за 10 минут: рецепт простого обеда

8. Выложить готовую начинку на батон.

Сытные горячие бутерброды с крабовыми палочками за 10 минут: рецепт простого обеда

9. Поджарить с одной стороны до румяной корочки.

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