Сытные горячие бутерброды с крабовыми палочками за 10 минут: рецепт простого обеда
Горячие бутерброды с крабовыми палочками и сыром вы сможете приготовить за считанные минуты. Такое блюдо отлично подойдет для сытного обеда. Для него вам понадобится минимум обычных ингредиентов.
Идея приготовления ленивых горячих бутербродов с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram. Для основания подойдет обычный или тостовый хлеб.
Ингредиенты:
- батон – 12 кусочков
- крабовые палочки – 220 г
- кукуруза – 3 ст.л.
- сыр твердый – 150 г
- яйца – 2 шт.
- майонез – 1 ст.л.
- укроп, соль, перец
Способ приготовления:
1 Крабовые палочки порезать.
2. Добавить кукурузу.
3. Измельчить туда же зелень.
4. Добавить натертый творог.
5. Взбить в отдельной емкости яйца и добавить к остальным компонентам.
6. Добавить майонез и соль.
7. Всё хорошо перемешать.
8. Выложить готовую начинку на батон.
9. Поджарить с одной стороны до румяной корочки.
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