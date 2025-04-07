Горячие бутерброды с крабовыми палочками и сыром вы сможете приготовить за считанные минуты. Такое блюдо отлично подойдет для сытного обеда. Для него вам понадобится минимум обычных ингредиентов.

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Идея приготовления ленивых горячих бутербродов с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram. Для основания подойдет обычный или тостовый хлеб.

Ингредиенты:

батон – 12 кусочков

крабовые палочки – 220 г

кукуруза – 3 ст.л.

сыр твердый – 150 г

яйца – 2 шт.

майонез – 1 ст.л.

укроп, соль, перец

Способ приготовления:

1 Крабовые палочки порезать.

2. Добавить кукурузу.

3. Измельчить туда же зелень.

4. Добавить натертый творог.

5. Взбить в отдельной емкости яйца и добавить к остальным компонентам.

6. Добавить майонез и соль.

7. Всё хорошо перемешать.

8. Выложить готовую начинку на батон.

9. Поджарить с одной стороны до румяной корочки.

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