Сытные горячие бутерброды в духовке: как приготовить быстрый перекус

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,2 т.
Сытные горячие бутерброды в духовке: как приготовить быстрый перекус

Горячие бутерброды – это всегда сытнее и вкуснее обычных. Обязательно добавьте много сыра, а также любимую ветчину. Для того, чтобы начинка аппетитно подпеклась, достаточно всего несколько минут в духовке.

Идея приготовления сытных горячих бутербродов опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Сытные горячие бутерброды в духовке: как приготовить быстрый перекус

Ингредиенты:

  • хлеб (булки или багет) – 6-8 кусочков
  • ветчина – 150-200 г
  • консервированный ананас – 3-4 кольца
  • твердый сыр (моцарелла/гауда/эменталь) – 150 г
  • крем-сыр или сметана – 2-3 ст.л.
  • черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сытные горячие бутерброды в духовке: как приготовить быстрый перекус

1. Хлеб выложить на противень, застеленный пергаментом.

Сытные горячие бутерброды в духовке: как приготовить быстрый перекус

2. Ветчину и ананас нарезать мелкими кубиками.

3. Сыр натереть на крупной терке.

Сытные горячие бутерброды в духовке: как приготовить быстрый перекус

4. Смешать ветчину, ананас, сыр и крем-сыр (или сметану).

5. Добавить черный перец.

Сытные горячие бутерброды в духовке: как приготовить быстрый перекус

6. Выложить начинку щедрым слоем на каждый кусочек хлеба.

7. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут, до румяной сырной корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты