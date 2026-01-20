Сытные горячие бутерброды в духовке: как приготовить быстрый перекус
Горячие бутерброды – это всегда сытнее и вкуснее обычных. Обязательно добавьте много сыра, а также любимую ветчину. Для того, чтобы начинка аппетитно подпеклась, достаточно всего несколько минут в духовке.
Идея приготовления сытных горячих бутербродов опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты:
- хлеб (булки или багет) – 6-8 кусочков
- ветчина – 150-200 г
- консервированный ананас – 3-4 кольца
- твердый сыр (моцарелла/гауда/эменталь) – 150 г
- крем-сыр или сметана – 2-3 ст.л.
- черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Хлеб выложить на противень, застеленный пергаментом.
2. Ветчину и ананас нарезать мелкими кубиками.
3. Сыр натереть на крупной терке.
4. Смешать ветчину, ананас, сыр и крем-сыр (или сметану).
5. Добавить черный перец.
6. Выложить начинку щедрым слоем на каждый кусочек хлеба.
7. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут, до румяной сырной корочки.
