Горячие бутерброды – это всегда сытнее и вкуснее обычных. Обязательно добавьте много сыра, а также любимую ветчину. Для того, чтобы начинка аппетитно подпеклась, достаточно всего несколько минут в духовке.

Идея приготовления сытных горячих бутербродов опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

хлеб (булки или багет) – 6-8 кусочков

ветчина – 150-200 г

консервированный ананас – 3-4 кольца

твердый сыр (моцарелла/гауда/эменталь) – 150 г

крем-сыр или сметана – 2-3 ст.л.

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Хлеб выложить на противень, застеленный пергаментом.

2. Ветчину и ананас нарезать мелкими кубиками.

3. Сыр натереть на крупной терке.

4. Смешать ветчину, ананас, сыр и крем-сыр (или сметану).

5. Добавить черный перец.

6. Выложить начинку щедрым слоем на каждый кусочек хлеба.

7. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут, до румяной сырной корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: