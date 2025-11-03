Сытные гречаники с фаршем: можно приготовить даже из вчерашней крупы
Если дома осталась гречка после вчерашнего обеда – не спешите ее выбрасывать. Из нее можно приготовить вкусные и сытные гречаники с фаршем. Это блюдо, которое сочетает простоту домашней кухни и замечательный вкус. Оно не требует много времени, а результат всегда получается нежным, ароматным и аппетитным. Идеальный вариант для быстрого семейного обеда или ужина.
Идея приготовления вкусных домашних гречаников в томатном соусе опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- гречка – 150 г
- фарш (свинина, говядина или смешанный) – 500 г
- яйца – 2 шт.
- панировочные сухари – 100 г
- соль, перец – по вкусу
- сухой чеснок, копченая паприка, прованские травы – по желанию
Ингредиенты для соуса:
- томатный соус или кетчуп – 100 г
- сметана – 100 г
- вода – 100 мл.
Способ приготовления:
1. Промыть крупу, залить водой и отварить до готовности.
2. Можно использовать и гречку, оставшуюся с предыдущего дня.
3. В миске смешать фарш, гречку, яйца, панировочные сухари, специи, соль и перец.
4. Хорошо вымесить до однородной массы.
5. Из массы сделать котлетки среднего размера.
6. Обжарить с обеих сторон на сковороде до золотистой корочки.
7. Смешать томатный соус, сметану и воду до однородности.
8. Переложить гречаники в глубокую сковороду, залить соусом и тушить под крышкой около 20 минут на слабом огне.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: