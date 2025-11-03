Если дома осталась гречка после вчерашнего обеда – не спешите ее выбрасывать. Из нее можно приготовить вкусные и сытные гречаники с фаршем. Это блюдо, которое сочетает простоту домашней кухни и замечательный вкус. Оно не требует много времени, а результат всегда получается нежным, ароматным и аппетитным. Идеальный вариант для быстрого семейного обеда или ужина.

Идея приготовления вкусных домашних гречаников в томатном соусе опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

гречка – 150 г

фарш (свинина, говядина или смешанный) – 500 г

яйца – 2 шт.

панировочные сухари – 100 г

соль, перец – по вкусу

сухой чеснок, копченая паприка, прованские травы – по желанию

Ингредиенты для соуса:

томатный соус или кетчуп – 100 г

сметана – 100 г

вода – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Промыть крупу, залить водой и отварить до готовности.

2. Можно использовать и гречку, оставшуюся с предыдущего дня.

3. В миске смешать фарш, гречку, яйца, панировочные сухари, специи, соль и перец.

4. Хорошо вымесить до однородной массы.

5. Из массы сделать котлетки среднего размера.

6. Обжарить с обеих сторон на сковороде до золотистой корочки.

7. Смешать томатный соус, сметану и воду до однородности.

8. Переложить гречаники в глубокую сковороду, залить соусом и тушить под крышкой около 20 минут на слабом огне.

