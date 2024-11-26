Сытные и полезные тосты с авокадо и рыбой для перекуса: рецепт блюда за 3 минуты

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить очень вкусное, сытное и главное – полезное и простое в приготовлении блюдо для перекуса, идеальным вариантом будут тосты. А готовить их можно с абсолютно разными продуктами. 

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Сытные тосты

Редакция FoodOboz делится самым простым рецептом очень полезных и вкусных тостов с рыбой и авокадо. 

Из чего приготовить начинку для тостов

Ингредиенты:

  • Хлеб 
  • Яйца отварные
  • Рыба красная слабосоленная
  • Огурец
  • Авокадо зрелое
  • Крм-сыр

Способ приготовления: 

1. Яйца отварите 10 минут.

Ингредиенты для блюда

2. Все ингредиенты порежьте кубиком, добавьте сыр и смешать.

Готовая начинка

3. Хлеб поджарьте, выложить начинку.

Готовые тосты

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