Если вы хотите приготовить очень вкусное, сытное и главное – полезное и простое в приготовлении блюдо для перекуса, идеальным вариантом будут тосты. А готовить их можно с абсолютно разными продуктами.

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Редакция FoodOboz делится самым простым рецептом очень полезных и вкусных тостов с рыбой и авокадо.

Ингредиенты:

Хлеб

Яйца отварные

Рыба красная слабосоленная

Огурец

Авокадо зрелое

Крм-сыр

Способ приготовления:

1. Яйца отварите 10 минут.

2. Все ингредиенты порежьте кубиком, добавьте сыр и смешать.

3. Хлеб поджарьте, выложить начинку.

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