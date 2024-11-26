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Сытные и полезные тосты с авокадо и рыбой для перекуса: рецепт блюда за 3 минуты
Если вы хотите приготовить очень вкусное, сытное и главное – полезное и простое в приготовлении блюдо для перекуса, идеальным вариантом будут тосты. А готовить их можно с абсолютно разными продуктами.
Редакция FoodOboz делится самым простым рецептом очень полезных и вкусных тостов с рыбой и авокадо.
Ингредиенты:
- Хлеб
- Яйца отварные
- Рыба красная слабосоленная
- Огурец
- Авокадо зрелое
- Крм-сыр
Способ приготовления:
1. Яйца отварите 10 минут.
2. Все ингредиенты порежьте кубиком, добавьте сыр и смешать.
3. Хлеб поджарьте, выложить начинку.
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