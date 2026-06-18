Капустные стейки с фаршем и сыром – это простое и в то же время сытное блюдо, которое легко готовится в духовке. Оно сочетает в себе нежную запеченную капусту, сочный мясной фарш и румяную сырную корочку. Такой вариант хорошо подходит для быстрого ужина или обеда без лишних усилий. Блюдо не требует сложных ингредиентов и готовится из доступных продуктов. В результате получается питательное домашнее блюдо, которое хорошо насыщает.

Идея приготовления сытных стейков с капустой опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

молодая капуста – 1 небольшой кочан

фарш из индейки – 400 г

твёрдый сыр – 100 г

итальянские травы – по вкусу

соль, черный перец – по вкусу

растительное масло – для смазывания

Способ приготовления:

1. Молодую капусту нарезают на толстые ломтики – примерно одинаковые кусочки, чтобы они равномерно запекались.

2. Выкладывают их на противень, слегка смазывают маслом, посыпают итальянскими травами и отправляют в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Это позволяет капусте стать мягче и сохранить сочность во время дальнейшего запекания.

3. Отдельно готовят фарш: к индейке добавляют соль, перец и любимые специи, после чего тщательно перемешивают до однородной консистенции. По желанию фарш можно слегка отбить, чтобы он стал более плотным и держал форму на капусте.

4. После предварительной запекания капустные стейки вынимают из духовки и выкладывают сверху слой подготовленного фарша. Затем блюдо посыпают тертым сыром, который во время запекания образует румяную корочку.

5. Противень возвращают в духовку ещё на 25-30 минут и запекают до готовности фарша и появления золотистой сырной корочки. Готовое блюдо подают горячим в качестве самостоятельного ужина или лёгкого обеда.

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