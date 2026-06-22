Сытные капустные стейки с мясом: как вкусно приготовить на ужин
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Запеченные капустные стейки с фаршем всё чаще включают в семейное меню. Благодаря предварительной запечке капуста становится мягкой и нежной, а мясная начинка делает блюдо сытным и очень аппетитным. Сверху всё дополняется помидорами, ароматным соусом и золотистой сырной корочкой.
Идея приготовления сытных капустных стейков на ужин опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.
Ингредиенты для стейков:
- молодая капуста – 1 кочан
- фарш – 500 г
- твёрдый сыр – 150 г
- помидоры – 2 средних шт.
- оливковое масло – 50 мл.
- паприка – 1 ч.л.
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- свежая зелень – по вкусу
- майонез или сметана – 4 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
Способ приготовления:
1. Нарежьте капусту крупными ломтиками толщиной примерно 2 сантиметра. Аккуратно вырежьте часть сердцевины, чтобы кусочки хорошо держали форму во время запекания.
2. Выложите капусту на противень, застеленный пергаментом, посолите и поперчите.
3. В отдельной посуде смешайте оливковое масло, паприку и сушеный чеснок. Полученной смесью тщательно смажьте каждый капустный стейк.
4. Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут. Если капуста не молодая, время запекания можно увеличить на несколько минут.
5. Тем временем приготовьте начинку. В фарш добавьте соль, перец и мелко нарезанную зелень. Хорошо перемешайте массу до однородности.
6. Для соуса смешайте майонез или сметану с тертым чесноком. Такая простая заправка сделает блюдо более сочным и ароматным.
7. Достаньте капусту из духовки. На каждый стейк выложите слой фарша и равномерно распределите его по поверхности. Сверху положите кружочки помидоров, смажьте соусом и щедро посыпьте тертым сыром.
8. Верните блюдо в духовку и запекайте ещё примерно 30 минут при температуре 180 градусов. За это время фарш полностью приготовится, а сыр образует аппетитную румяную корочку.
9. Готовые капустные стейки с мясом подавайте горячими. Такой ужин получается сочным, сытным и очень ароматным, а сочетание нежной капусты, мяса и сыра делает блюдо настоящей находкой для повседневного меню.
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