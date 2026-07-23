Сытные картофельные зразы по-новому: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Сытные картофельные зразы по-новому: рецепт блюда для перекуса
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Зразы – вкусное, сытное блюдо из картофеля, которое и готовится очень просто, достаточно всего лишь – приготовить удачное картофельное тесто, а начинка может быть любой.

Сытные картофельные зразы по-новому: рецепт блюда для перекуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных картофельных зраз с вкусной, мясной начинкой. 

Ингредиенты: 

  • картофель – 1 кг
  • куриный фарш из филе – 500 г
  • лук репчатый – 1 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • томатная паста – 1 ст. л.
  • твердый сыр – 200 г
  • мука – 2 ст.л.
  • куриные яйца – 2 шт.
  • сливочное масло – 15 г
  • соль – по вкусу
  • черный перец и любимые специи – по вкусу
  • растительное масло – для смазывания сковороды

Способ приготовления:

1. В пюре добавьте яйца, муку, соль и специи, все хорошо перемешайте до получения однородной массы.

Сытные картофельные зразы по-новому: рецепт блюда для перекуса

2. Начинка: лук и куриный фарш обжарьте, добавьте томатную пасту, специи и перемешайте. Тушите до готовности и добавьте сыр, перемешайте. 

Сытные картофельные зразы по-новому: рецепт блюда для перекуса

3. Сформируйте пирожки и обжарьте.

Сытные картофельные зразы по-новому: рецепт блюда для перекуса

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