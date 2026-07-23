Зразы – вкусное, сытное блюдо из картофеля, которое и готовится очень просто, достаточно всего лишь – приготовить удачное картофельное тесто, а начинка может быть любой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных картофельных зраз с вкусной, мясной начинкой.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

куриный фарш из филе – 500 г

лук репчатый – 1 шт.

помидор – 1 шт.

томатная паста – 1 ст. л.

твердый сыр – 200 г

мука – 2 ст.л.

куриные яйца – 2 шт.

сливочное масло – 15 г

соль – по вкусу

черный перец и любимые специи – по вкусу

растительное масло – для смазывания сковороды

Способ приготовления:

1. В пюре добавьте яйца, муку, соль и специи, все хорошо перемешайте до получения однородной массы.

2. Начинка: лук и куриный фарш обжарьте, добавьте томатную пасту, специи и перемешайте. Тушите до готовности и добавьте сыр, перемешайте.

3. Сформируйте пирожки и обжарьте.

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