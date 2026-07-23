Сытные картофельные зразы по-новому: рецепт блюда для перекуса
1 минута
1,0 т.
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Зразы – вкусное, сытное блюдо из картофеля, которое и готовится очень просто, достаточно всего лишь – приготовить удачное картофельное тесто, а начинка может быть любой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных картофельных зраз с вкусной, мясной начинкой.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- куриный фарш из филе – 500 г
- лук репчатый – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- томатная паста – 1 ст. л.
- твердый сыр – 200 г
- мука – 2 ст.л.
- куриные яйца – 2 шт.
- сливочное масло – 15 г
- соль – по вкусу
- черный перец и любимые специи – по вкусу
- растительное масло – для смазывания сковороды
Способ приготовления:
1. В пюре добавьте яйца, муку, соль и специи, все хорошо перемешайте до получения однородной массы.
2. Начинка: лук и куриный фарш обжарьте, добавьте томатную пасту, специи и перемешайте. Тушите до готовности и добавьте сыр, перемешайте.
3. Сформируйте пирожки и обжарьте.
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