Сытные картофельные зразы с вкусной начинкой: делимся самы простым рецептом блюда из картофеля
Домашние зразы – одно из самых сытных блюд из картофеля, которое можно готовить с капустой, сыром, мясным фаршем. Для яркого вкуса добавьте специи, чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных зраз с фаршем и сыром, которые будут очень сытными.
Ингредиенты:
- фарш 500 г
- лук 150 г
- творог кисломолочный 200 г
- сыр твердый 200 г
- соль, перец, чеснок
Для картофельного теста:
- картофель вареный 1.5 кг.
- мука 150 г
- яйца 2 шт.
- соль
Способ приготовления:
1. Тесто: отварите картофель, пропустите через мясорубку, добавьте яйца, соль, муку.
2. Начинка: поджарьте фарш со специями, добавьте твердый тертый сыр и творог, чеснок, перемешайте.
3. Сформируйте зразы, пожарьте.
Подавайте горячими!
