Сытные картофельные зразы с вкусной начинкой: делимся самы простым рецептом блюда из картофеля

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
222
Рецепт зраз

Домашние зразы – одно из самых сытных блюд из картофеля, которое можно готовить с капустой, сыром, мясным фаршем. Для яркого вкуса добавьте специи, чеснок.

Сытные картофельные зразы с вкусной начинкой: делимся самы простым рецептом блюда из картофеля

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных зраз с фаршем и сыром, которые будут очень сытными. 

Сытные картофельные зразы с вкусной начинкой: делимся самы простым рецептом блюда из картофеля

Ингредиенты: 

  • фарш 500 г
  • лук 150 г
  • творог кисломолочный 200 г
  • сыр твердый 200 г
  • соль, перец, чеснок

Для картофельного теста:

  • картофель вареный 1.5 кг.
  • мука 150 г
  • яйца 2 шт.
  • соль

Способ приготовления: 

1. Тесто: отварите картофель, пропустите через мясорубку, добавьте яйца, соль, муку.

Сытные картофельные зразы с вкусной начинкой: делимся самы простым рецептом блюда из картофеля

2. Начинка: поджарьте фарш со специями, добавьте твердый тертый сыр и творог, чеснок, перемешайте.

Сытные картофельные зразы с вкусной начинкой: делимся самы простым рецептом блюда из картофеля

3. Сформируйте зразы, пожарьте.

Сытные картофельные зразы с вкусной начинкой: делимся самы простым рецептом блюда из картофеля

Подавайте горячими!

Сытные картофельные зразы с вкусной начинкой: делимся самы простым рецептом блюда из картофеля

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты