Домашние зразы – одно из самых сытных блюд из картофеля, которое можно готовить с капустой, сыром, мясным фаршем. Для яркого вкуса добавьте специи, чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных зраз с фаршем и сыром, которые будут очень сытными.

Ингредиенты:

фарш 500 г

лук 150 г

творог кисломолочный 200 г

сыр твердый 200 г

соль, перец, чеснок

Для картофельного теста:

картофель вареный 1.5 кг.

мука 150 г

яйца 2 шт.

соль

Способ приготовления:

1. Тесто: отварите картофель, пропустите через мясорубку, добавьте яйца, соль, муку.

2. Начинка: поджарьте фарш со специями, добавьте твердый тертый сыр и творог, чеснок, перемешайте.

3. Сформируйте зразы, пожарьте.

Подавайте горячими!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: