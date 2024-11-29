Ленивые голубцы

Голубцы – очень сытное и вкусное блюдо, которое в классическом варианте готовится с белокачанной капустой. Но, если не хотите долго парить капусту для блюда, ее можно заменить пекинской, а также можно просто нашинковать белокачанную и добавить в фарш.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых голубцов, для которых не нужно парить капусту.

Ингредиенты:

1 лук

1 морковь

250 г капусты

масло+масло для жарки

500 г фарша (свинина + говядина)

1 яйцо

соль, перец

150 г отварного риса ⠀

Для соуса:

300 г сметаны

100 г томатной пасты

соль, перец

300 мл воды

Способ приготовления:

1. Рис отварите. Обжарьте на сливочном масле лук, морковь.

2. В фарш добавьте яйца, специи, перемешайте. Туда же рис, зажарку с капустой.

3. Сформируйте руками голубцы, выложите на дно формы с зажаркой.

4. Смешайте все ингредиенты для соуса. Полейте соусом голубцы и тушите в духовке.

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