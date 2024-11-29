Сытные ленивые голубцы для ужина: рецепт блюда без заморочек
Голубцы – очень сытное и вкусное блюдо, которое в классическом варианте готовится с белокачанной капустой. Но, если не хотите долго парить капусту для блюда, ее можно заменить пекинской, а также можно просто нашинковать белокачанную и добавить в фарш.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых голубцов, для которых не нужно парить капусту.
Ингредиенты:
- 1 лук
- 1 морковь
- 250 г капусты
- масло+масло для жарки
- 500 г фарша (свинина + говядина)
- 1 яйцо
- соль, перец
- 150 г отварного риса ⠀
Для соуса:
- 300 г сметаны
- 100 г томатной пасты
- соль, перец
- 300 мл воды
Способ приготовления:
1. Рис отварите. Обжарьте на сливочном масле лук, морковь.
2. В фарш добавьте яйца, специи, перемешайте. Туда же рис, зажарку с капустой.
3. Сформируйте руками голубцы, выложите на дно формы с зажаркой.
4. Смешайте все ингредиенты для соуса. Полейте соусом голубцы и тушите в духовке.
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