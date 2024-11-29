Сытные ленивые голубцы для ужина: рецепт блюда без заморочек

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Сытные ленивые голубцы для ужина: рецепт блюда без заморочек

Голубцы – очень сытное и вкусное блюдо, которое в классическом варианте готовится с белокачанной капустой. Но, если не хотите долго парить капусту для блюда, ее можно заменить пекинской, а также можно просто нашинковать белокачанную и добавить в фарш.

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Ленивые голубцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых голубцов, для которых не нужно парить капусту.

Рецепт голубцов

Ингредиенты: 

  • 1 лук
  • 1 морковь
  • 250 г капусты
  • масло+масло для жарки
  • 500 г фарша (свинина + говядина)
  • 1 яйцо
  • соль, перец
  • 150 г отварного риса ⠀

Для соуса:

  • 300 г сметаны
  • 100 г томатной пасты
  • соль, перец
  • 300 мл воды 

Способ приготовления: 

1. Рис отварите. Обжарьте на сливочном масле лук, морковь.

Рис для блюда

2. В фарш добавьте яйца, специи, перемешайте. Туда же рис, зажарку с капустой. 

Фарш для голубцов

3. Сформируйте руками голубцы, выложите на дно формы с зажаркой. 

Приготовление голубцов

4. Смешайте все ингредиенты для соуса. Полейте соусом голубцы и тушите в духовке.

Готовые голубцы

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