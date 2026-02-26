Сытные мясные митболы с пикантным соусом: рецепт блюда, которое вкуснее за котлеты и голубцы
Если вам надоели котлеты и отбивные, идеальной альтернативой будут митболы. Готовится блюдо очень просто, достаточно всего лишь смешать фарш со специями и зеленью, и приготовить вкусный соус из томатной пасты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных митболов из говяжьего фарша.
Ингредиенты:
- 200 г пасты
Для митболов:
- 500 г говяжьего фарша
- 1/2 лука
- 1 зубчик чеснока
- 2 ст.л. сухарей
- 1 яйцо
- петрушка нарезанная
- соль, перец
Для соуса:
- 1/2 фиолетового лука
- 1 зубчик чеснока
- 70 г томатной пасты
- 300 мл воды из пасты которая готовится
- 100 мл 33% сливок или сметаны
- соль, зелень
Способ приготовления:
1. Для митболов: соединяем все ингредиенты, сразу формируем чайной ложкой маленькие митболы, поджариваем их на сковороде до готовности.
2. Отвариваем пасту в подсоленной воде и сразу готовим соус.
3. В глубокой сковороде поджариваем лук, добавляем чеснок, томатную пасту, воду из пасты, и также сливки или сметану, подсаливаем и доводим до кипения, добавляем митболы, пасту и готовим от закипания вместе несколько минут.
4. Готовую пасту посыпаем зеленью.
