Если вам надоели котлеты и отбивные, идеальной альтернативой будут митболы. Готовится блюдо очень просто, достаточно всего лишь смешать фарш со специями и зеленью, и приготовить вкусный соус из томатной пасты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных митболов из говяжьего фарша.

Ингредиенты:

200 г пасты

Для митболов:

500 г говяжьего фарша

1/2 лука

1 зубчик чеснока

2 ст.л. сухарей

1 яйцо

петрушка нарезанная

соль, перец

Для соуса:

1/2 фиолетового лука

1 зубчик чеснока

70 г томатной пасты

300 мл воды из пасты которая готовится

100 мл 33% сливок или сметаны

соль, зелень

Способ приготовления:

1. Для митболов: соединяем все ингредиенты, сразу формируем чайной ложкой маленькие митболы, поджариваем их на сковороде до готовности.

2. Отвариваем пасту в подсоленной воде и сразу готовим соус.

3. В глубокой сковороде поджариваем лук, добавляем чеснок, томатную пасту, воду из пасты, и также сливки или сметану, подсаливаем и доводим до кипения, добавляем митболы, пасту и готовим от закипания вместе несколько минут.

4. Готовую пасту посыпаем зеленью.

