Сытные мясные митболы с пикантным соусом: рецепт блюда, которое вкуснее за котлеты и голубцы

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
9
Если вам надоели котлеты и отбивные, идеальной альтернативой будут митболы. Готовится блюдо очень просто, достаточно всего лишь смешать фарш со специями и зеленью, и приготовить вкусный соус из томатной пасты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных митболов из говяжьего фарша.

Ингредиенты:

  • 200 г пасты

Для митболов:

  • 500 г говяжьего фарша
  • 1/2 лука
  • 1 зубчик чеснока
  • 2 ст.л. сухарей
  • 1 яйцо
  • петрушка нарезанная
  • соль, перец

Для соуса:

  • 1/2 фиолетового лука
  • 1 зубчик чеснока
  • 70 г томатной пасты
  • 300 мл воды из пасты которая готовится
  • 100 мл 33% сливок или сметаны
  • соль, зелень

Способ приготовления:

1. Для митболов: соединяем все ингредиенты, сразу формируем чайной ложкой маленькие митболы, поджариваем их на сковороде до готовности.

2. Отвариваем пасту в подсоленной воде и сразу готовим соус.

3. В глубокой сковороде поджариваем лук, добавляем чеснок, томатную пасту, воду из пасты, и также сливки или сметану, подсаливаем и доводим до кипения, добавляем митболы, пасту и готовим от закипания вместе несколько минут.

4. Готовую пасту посыпаем зеленью.

