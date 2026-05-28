Сытные порционные запеканки на ужин: очень удобно подавать

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
501
Порционные запеканки – отличная идея для сытного домашнего ужина без лишних хлопот. Блюдо получается сочным, ароматным и очень удобным для подачи, ведь каждая порция запекается отдельно. Сочетание картофеля, мяса, сыра и овощей всегда удачное, а благодаря запеканию в фольге все ингредиенты остаются нежными и сочными. Такой рецепт легко адаптировать под продукты, которые есть дома. Особенно вкусно блюдо горячим, только что из духовки, с румяной сырной корочкой сверху.

Идея приготовления сытных порционных запеканок на ужин опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 5-6 шт.
  • мясо (куриное филе, свинина или другое) — 500-700 г
  • лук – 1-2 шт.
  • помидоры – 2 шт.
  • твердый сыр – 150-200 г
  • майонез – 3-4 ст. л.
  • масло – для смазывания
  • соль – по вкусу
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель почистите и нарежьте тонкими кружочками. Отварите его 5-7 минут после закипания воды, чтобы он стал немного мягче.

2. Мясо нарежьте небольшими кусочками. Посолите, добавьте специи и перемешайте.

3. Из фольги сделайте небольшие порционные формочки. Для удобства можно немного смазать их растительным маслом.

4. Выкладывайте ингредиенты слоями. Сначала положите картофель, немного посолите, далее — мясо со специями. Добавьте немного майонеза, выложите нарезанный лук, еще один слой картофеля, майонез, натертый сыр и кружочки помидоров.

5. По желанию накройте формочки сверху фольгой – так блюдо останется особенно сочным.

6. Поставьте запеканки в разогретую духовку и готовьте при температуре 180 градусов. Если используете куриное филе – запекайте примерно 45 минут. Для свинины понадобится около часа.

7. За 10-15 минут до готовности откройте верхний слой фольги, чтобы сыр хорошо подрумянился и образовал аппетитную корочку.

8. Подавайте порционные запеканки горячими сразу после приготовления.

