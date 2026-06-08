Стейки из капусты в духовке – это простое домашнее блюдо, которое сочетает овощи, мясо и сыр. Благодаря запеканию капуста становится нежной, но сохраняет форму, а начинка делает блюдо более сытным и ароматным. Такой рецепт подойдет для быстрого ужина, когда хочется приготовить что-то вкусное без лишних усилий.

Идея приготовления сытных стейков из капусты на ужин опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

молодая капуста – 1 шт.

куриное филе – 1 большое или 2 маленькие

помидоры – 2 шт.

зеленый лук – по вкусу

сметана – 2 ст.л.

кетчуп – по вкусу

твердый сыр – по вкусу

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Молодую капусту нарежьте крупными стейками, аккуратно удалив часть кочана, чтобы куски держали форму. Выложите их в форму для запекания и слегка посолите.

2. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Так же нарежьте помидоры. Добавьте измельченный зеленый лук, сметану и соль, после чего хорошо перемешайте – это будет начинка.

3. На каждый капустный стейк нанесите немного кетчупа, а сверху щедро выложите подготовленную начинку. Старайтесь не экономить начинку, чтобы блюдо было сочным.

4. Сверху посыпьте все тертым твердым сыром. Он образует аппетитную золотистую корочку во время запекания.

5. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180-200 градусов примерно 35-40 минут. Во время приготовления выделяется сок, что делает блюдо еще более нежным.

6. Готовые стейки подавайте горячими.

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