Сытные стейки из капусты на ужин: как вкусно приготовить
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Стейки из капусты в духовке – это простое домашнее блюдо, которое сочетает овощи, мясо и сыр. Благодаря запеканию капуста становится нежной, но сохраняет форму, а начинка делает блюдо более сытным и ароматным. Такой рецепт подойдет для быстрого ужина, когда хочется приготовить что-то вкусное без лишних усилий.
Идея приготовления сытных стейков из капусты на ужин опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- молодая капуста – 1 шт.
- куриное филе – 1 большое или 2 маленькие
- помидоры – 2 шт.
- зеленый лук – по вкусу
- сметана – 2 ст.л.
- кетчуп – по вкусу
- твердый сыр – по вкусу
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Молодую капусту нарежьте крупными стейками, аккуратно удалив часть кочана, чтобы куски держали форму. Выложите их в форму для запекания и слегка посолите.
2. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Так же нарежьте помидоры. Добавьте измельченный зеленый лук, сметану и соль, после чего хорошо перемешайте – это будет начинка.
3. На каждый капустный стейк нанесите немного кетчупа, а сверху щедро выложите подготовленную начинку. Старайтесь не экономить начинку, чтобы блюдо было сочным.
4. Сверху посыпьте все тертым твердым сыром. Он образует аппетитную золотистую корочку во время запекания.
5. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180-200 градусов примерно 35-40 минут. Во время приготовления выделяется сок, что делает блюдо еще более нежным.
6. Готовые стейки подавайте горячими.
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