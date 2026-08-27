Сытные тефтели с рисом и фаршем: делимся простым рецептом для ужина
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Сытные тефтели с рисом и фаршем – простое блюдо, которое легко приготовить из доступных продуктов. Они получаются нежными, сочными и хорошо сочетаются с различными гарнирами. Особенно вкусными тефтели будут в нежном томатно-сметанном соусе. Такой ужин не требует сложных кулинарных навыков и не отнимает много времени.
Идея приготовления сытных домашних тефтелей на ужин опубликована на странице kelman marina в Instagram.
Ингредиенты:
- рис – 200 г
- фарш – 400 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- сметана – 2-3 ст.л.
- томатный соус или томатная паста – по вкусу
- вода – 200 мл.
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец и другие специи – по вкусу
- растительное масло – для обжаривания
Способ приготовления:
1. Сначала рис промойте и отварите в подсоленной воде до полуготовности. Он не должен быть полностью мягким, ведь еще будет готовиться вместе с тефтелями. Готовый рис дайте немного остыть.
2. Лук очистите и мелко нарежьте. Морковь натрите на крупной терке.
3. Разогрейте на сковороде немного масла и обжарьте овощи на среднем огне до мягкости.
4. Не нужно сильно подрумянивать зажарку – достаточно, чтобы лук стал прозрачным, а морковь размягчилась.
5. В большой миске смешайте фарш, полуготовый рис и овощную зажарку. Добавьте соль, перец и любимые специи. Хорошо перемешайте массу, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
6. Из полученной смеси сформируйте тефтели примерно одинакового размера. Так они равномерно прожарятся и останутся сочными внутри.
7. Для соуса смешайте сметану, томатный соус или пасту и 200 мл воды. Добавьте немного соли и специй. Если используете томатную пасту, её количество можно регулировать в зависимости от желаемой насыщенности соуса.
8. Переложите тефтели в глубокую сковороду или кастрюлю и залейте приготовленным соусом. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне примерно 30 минут. За это время фарш полностью приготовится, а рис станет мягким, впитав часть ароматного соуса.
9. Готовые тефтели подавайте горячими. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, гречкой, макаронами или овощным гарниром. Если хочется больше соуса, во время тушения можно добавить немного воды.
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