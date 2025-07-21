Лаваш – самый простой продукт для приготовления очень легких и вкусных закусок, а также запеканок и даже тортов. Еще из лаваша получатся очень вкусные чипсы.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с пюре, сыром и зеленью.

Ингредиенты:

Лаваш – 1 лист

Картофель – 5 шт.

Чеснок – 2-3 зуб.

Сыр – 80 г

Укроп – небольшой пучок

Яйца – 2 шт.

Соль, перец и другие специи на ваш вкус

Способ приготовления:

1. Картофель почистить, помыть и приготовить обычное пюре. Натираем сыр на крупной терке и смешиваем пюре с измельченным чесноком, любимыми специями и мелкорубленной зеленью. Тщательно перемешиваем. Начинка готова!

2. Раскладываем лист лаваша и нарезаем на примерно одинаковые части подходящего размера для сворачивания трубочек. На край каждого "квадрата" выкладываем начинку и сворачиваем рулеты.

3. Противень смазываем маслом, либо застилаем пергаментной бумагой. Выкладываем получившиеся рулетики и смазываем их яйцом. Отправляем противень в предварительно разогретую духовку на 20 минут (до образования нашей любимой золотой корочки) при 200С.

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