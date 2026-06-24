Запеченные баклажаны с фаршем – одно из тех блюд, которые легко готовятся, но всегда эффектно смотрятся на столе. Сочетание нежных овощей, сочного мяса, томатного соуса и расплавленного сыра делает такую запеканку очень сытной и ароматной. Она прекрасно подходит как для семейного обеда, так и для ужина после насыщенного дня. Особый вкус придает пикантный томатный соус, который хорошо пропитывает все слои. Именно поэтому этот рецепт часто становится одним из самых любимых в сезон баклажанов.

Идея приготовления сочных запеченных баклажанов опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 3–4 шт.

фарш (куриный или любой другой) – примерно 500 г

болгарский перец – 1 шт.

томатное пюре – 100 мл + 2 ст.л. для соуса

чеснок – 3 зубчика

острый кетчуп – 2 ст.л.

классический кетчуп – 2 ст.л.

растительное масло – для приготовления

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

укроп или петрушка – небольшая горсть

твёрдый сыр – по вкусу

помидоры – 1-2 шт.

вода – 150 мл.

Способ приготовления:

1. На сковороде разогрейте немного масла и обжарьте фарш до полуготовности.

2. Добавьте томатное пюре, измельченный чеснок и мелко нарезанный болгарский перец. Перемешайте и готовьте еще примерно 5 минут.

3. Добавьте оба вида кетчупа, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Начинка должна получиться ароматной и сочной.

4. Баклажаны нарежьте полосками толщиной примерно 2-4 сантиметра. Посолите, слегка смажьте маслом и выложите на противень.

5. Запекайте баклажаны в духовке, разогретой до 200 градусов, 15-20 минут до появления легкой золотистой корочки.

6. В форму для запекания выложите слоями баклажаны, мясную начинку и натертый сыр. Повторите слои несколько раз.

7. Украсьте блюдо слоем сыра и кружочками помидоров.

8. Отдельно смешайте воду с двумя столовыми ложками томатного пюре. Влейте жидкость в форму так, чтобы она слегка покрывала нижний слой.

9. Поставьте форму в духовку и запекайте при температуре 220 градусов ещё 10-15 минут, пока сыр не станет золотистым и аппетитным.

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