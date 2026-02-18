Жареные пирожки – одно из самых вкусных и сытных домашних блюд, которое можно готовить с разными начинками. А для того, чтобы тесто было удачным, кулинары советуют добавить майонез в тесто.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, горячих пирожков с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

картофель (средний) – 7-8 шт.

молоко

масло

соль

укроп/жареный лук

Тесто:

картофельный отвар – 500 мл

сахар – 1 ст.л.

соль – 1,5 ч.л.

майонез 2 ст.л.

сухие дрожжи – 10 г

мука – 750-800 г

Дополнительно:

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Начинка: картофель отварить в подсоленной воде как на пюре. Слить отвар, но не выливать, он пойдет в тесто. Добавить молоко и масло, и растолочь. Как немного остынет, добавить рубленый укроп, или поджаренный лук и перемешать.

2. Для теста: к теплому картофельного отвара добавить сахар, соль, и секретный ингредиент – майонез, хорошо вымешать венчиком. Добавить дрожжи, перемешать до растворения. Постепенно просеивая муку, замесить мягкое, немного липкое тесто. Накрыть и отложить, чтобы подошло, в теплое место на 1 час.

3. Сформируйте пирожки и пожарьте.

