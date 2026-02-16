Сытные золотистые зразы для обеда: самый простой рецепт блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,8 т.
Рецепт зраз

Картофельные зразы – лучшее сытное блюдо для обеда и ужина. Готовить их можно с вкусными начинками, это может быть мясной фарш, капуста, грибы, твердый сыр.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных зраз с вкусной начинкой из фарша, с луком и специями.

Ингредиенты:

Тесто:

  • картофель для пюре
  • яйца
  • мука
  • специи

Начинка:

  • 600-700 г фарша (лучше смесь говядины и свинины)
  • 1 луковица
  • 1 яйцо вареное
  • соль
  • перец
  • зелень

Способ приготовления:

1. Обжарьте фарш со специями, добавьте вареное яйцо, зелень, перемешайте.

2. Тесто: к пюре добавьте яйцо, специи, муку, перемешайте.

3. Сформируйте зразы, обжарьте до готовности.

Подавайте со сметаной!

