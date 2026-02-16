Картофельные зразы – лучшее сытное блюдо для обеда и ужина. Готовить их можно с вкусными начинками, это может быть мясной фарш, капуста, грибы, твердый сыр.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных зраз с вкусной начинкой из фарша, с луком и специями.

Ингредиенты:

Тесто:

картофель для пюре

яйца

мука

специи

Начинка:

600-700 г фарша (лучше смесь говядины и свинины)

1 луковица

1 яйцо вареное

соль

перец

зелень

Способ приготовления:

1. Обжарьте фарш со специями, добавьте вареное яйцо, зелень, перемешайте.

2. Тесто: к пюре добавьте яйцо, специи, муку, перемешайте.

3. Сформируйте зразы, обжарьте до готовности.

Подавайте со сметаной!

