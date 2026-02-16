Все рецепты
Сытные золотистые зразы для обеда: самый простой рецепт блюда для всей семьи
Картофельные зразы – лучшее сытное блюдо для обеда и ужина. Готовить их можно с вкусными начинками, это может быть мясной фарш, капуста, грибы, твердый сыр.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных зраз с вкусной начинкой из фарша, с луком и специями.
Ингредиенты:
Тесто:
- картофель для пюре
- яйца
- мука
- специи
Начинка:
- 600-700 г фарша (лучше смесь говядины и свинины)
- 1 луковица
- 1 яйцо вареное
- соль
- перец
- зелень
Способ приготовления:
1. Обжарьте фарш со специями, добавьте вареное яйцо, зелень, перемешайте.
2. Тесто: к пюре добавьте яйцо, специи, муку, перемешайте.
3. Сформируйте зразы, обжарьте до готовности.
Подавайте со сметаной!
