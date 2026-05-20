Сытные зразы с грибной начинкой: делимся самым легким рецептом блюда, которое любят все
Зразы – одно из самых сытных, вкусных, и простых в приготовлении блюд из картофеля. Для того, чтобы тесто было однородным, кулинары советуют обязательно хорошо размять картофель.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных картофельных зраз с грибной начинкой.
Ингредиенты:
Тесто:
- 1 кг чищеного картофеля
- 1 яйцо
- 5-6 ст. ложек муки
- соль
Начинка:
- 700 г грибов (у меня шампиньоны)
- 1 лук
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Тесто: отвариваем картофель в подсоленной воде. Готовый картофель разминаем, добавляем соль, яйцо и муку – замешиваем тесто (может немного липнуть к рукам, так должно быть, просто руки обваливайте в муке при формировании).
2. Начинка: измельченные грибы жарим на масле на среднем огне, до испарения воды. Тогда добавляем порезанный лук, соль, перец по вкусу и жарим до готовности.
3. Далее формируем и обжариваем.
Подавайте со сметаной!
