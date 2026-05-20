Зразы – одно из самых сытных, вкусных, и простых в приготовлении блюд из картофеля. Для того, чтобы тесто было однородным, кулинары советуют обязательно хорошо размять картофель.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных картофельных зраз с грибной начинкой.

Ингредиенты:

Тесто:

1 кг чищеного картофеля

1 яйцо

5-6 ст. ложек муки

соль

Начинка:

700 г грибов (у меня шампиньоны)

1 лук

соль, перец

Способ приготовления:

1. Тесто: отвариваем картофель в подсоленной воде. Готовый картофель разминаем, добавляем соль, яйцо и муку – замешиваем тесто (может немного липнуть к рукам, так должно быть, просто руки обваливайте в муке при формировании).

2. Начинка: измельченные грибы жарим на масле на среднем огне, до испарения воды. Тогда добавляем порезанный лук, соль, перец по вкусу и жарим до готовности.

3. Далее формируем и обжариваем.

Подавайте со сметаной!

