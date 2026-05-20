Сытные зразы с грибной начинкой: делимся самым легким рецептом блюда, которое любят все

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
462
Сытные зразы с грибной начинкой: делимся самым легким рецептом блюда, которое любят все

Зразы – одно из самых сытных, вкусных, и простых в приготовлении блюд из картофеля. Для того, чтобы тесто было однородным, кулинары советуют обязательно хорошо размять картофель.

Сытные зразы с грибной начинкой: делимся самым легким рецептом блюда, которое любят все

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных картофельных зраз с грибной начинкой.

Ингредиенты: 

Тесто:

  • 1 кг чищеного картофеля
  • 1 яйцо
  • 5-6 ст. ложек муки
  • соль

Начинка:

  • 700 г грибов (у меня шампиньоны)
  • 1 лук
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Тесто: отвариваем картофель в подсоленной воде. Готовый картофель разминаем, добавляем соль, яйцо и муку – замешиваем тесто (может немного липнуть к рукам, так должно быть, просто руки обваливайте в муке при формировании).

Сытные зразы с грибной начинкой: делимся самым легким рецептом блюда, которое любят все

2. Начинка: измельченные грибы жарим на масле на среднем огне, до испарения воды. Тогда добавляем порезанный лук, соль, перец по вкусу и жарим до готовности.

Сытные зразы с грибной начинкой: делимся самым легким рецептом блюда, которое любят все

3. Далее формируем и обжариваем.

Сытные зразы с грибной начинкой: делимся самым легким рецептом блюда, которое любят все

Подавайте со сметаной!

Сытные зразы с грибной начинкой: делимся самым легким рецептом блюда, которое любят все

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты