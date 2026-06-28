Нежные кусочки сельди, хрустящие соленые огурцы и пикантная зернистая горчица создают простую, но очень выразительную закуску. Такой бутерброд легко приготовить дома за несколько минут и подать в качестве быстрого перекуса или дополнения к праздничному столу. Особый вкус блюду придает сочетание нежности рыбы и легкой остроты горчицы. В качестве основы лучше всего подходит подсушенный багет, который делает текстуру более хрустящей. Это один из тех рецептов, который не требует сложных ингредиентов, но всегда получается удачным.

Идея приготовления бутерброда с сельдью опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

селедец – 200 г

соленые огурцы – 2 шт.

синий лук – 1/2 шт.

зеленый лук – 2-3 перья

зернистая горчица – 1 ст.л.

ароматическое масло – 1 ст.л.

чёрный молотый перец – по вкусу

гречневый багет – для подачи

Способ приготовления:

1. Для начала подготовьте все ингредиенты. Селедку, соленые огурцы и синий лук мелко нарежьте одинаковыми небольшими кусочками, чтобы вкус в бутерброде был равномерным.

2. К нарезанным ингредиентам добавьте зернистую горчицу, ароматное масло и черный перец. Всё тщательно перемешайте до однородной массы, чтобы заправка равномерно покрыла каждый ингредиент.

3. Гречневый багет нарежьте ломтиками и подрумяньте на сухой сковороде или в духовке до образования легкой хрустящей корочки. Именно такая основа лучше всего удерживает начинку и придает текстуру.

4. На подсушенные ломтики выложите рыбную смесь и сверху добавьте мелко нарезанный зеленый лук. Подавайте сразу после приготовления, чтобы гренки оставались хрустящими.

5. Такой бутерброд с сельдью, огурцами и горчицей хорошо подходит в качестве быстрой закуски или варианта перекуса, когда нужно приготовить что-то сытное и простое из доступных продуктов.

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