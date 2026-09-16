Сытный фаршированный перец с мясом и рисом: как вкусно приготовить на ужин

Фаршированный перец с мясом и рисом – домашнее блюдо, которое легко приготовить в кастрюле. Для начинки понадобятся простые продукты: фарш, рис, лук и морковь. Перец тушится в томатно-сметанной заливке, поэтому получается мягким и сочным. Такой вариант хорошо подходит для сытного ужина, когда хочется приготовить что-то простое без сложных процессов.

Идея приготовления сытного фаршированного перца на ужин опубликована на странице mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

сладкий перец – 8-10 шт.

мясной фарш – 500 г

рис – 100 г

лук – 1-2 шт.

морковь – 1 шт.

томатный соус – 350 мл.

вода – 200 мл.

сметана – 2-3 ст.л.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Сначала нужно подготовить овощи. Лук очистить и мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке. На сковороде разогреть немного масла, выложить лук и морковь и обжарить на среднем огне до мягкости.

2. Часть готовой зажарки оставить для начинки, а остальную часть использовать при тушении.

3. Рис промыть, залить водой и отварить до полуготовности. Затем откинуть его на сито и немного остудить.

4. В миске смешать фарш, рис и часть овощной зажарки. Добавить соль и черный перец. Начинку хорошо перемешать, чтобы рис и овощи равномерно распределились во фарше.

5. Сладкий перец вымыть, срезать верхушки и удалить семена и внутренние перегородки. Наполнить подготовленные овощи мясной начинкой, но не утрамбовывать её слишком плотно, так как рис во время приготовления ещё увеличится в объеме.

6. На дно кастрюли выложить остатки овощной зажарки. Сверху плотно поставить фаршированный перец вертикально, чтобы он не переворачивался во время тушения.

7. Для заливки смешать томатный соус, сметану и воду. Добавить немного соли и черного перца. Полученной смесью залить перец так, чтобы жидкость доходила почти до его верхней части.

8. Кастрюлю накрыть крышкой и поставить на небольшой огонь. Фаршированный перец тушить примерно 40-50 минут. За это время перец станет мягким, а начинка полностью приготовится и пропитается томатной заливкой.

9. Готовое блюдо оставить под крышкой еще на несколько минут, после чего подавать. Фаршированный перец с мясом и рисом можно дополнить сметаной и свежей зеленью.

10. Этот рецепт удобно готовить в большой кастрюле сразу на несколько порций. Перец хорошо сочетается с томатным соусом, а начинка из мясного фарша и риса делает блюдо полноценным для домашнего ужина.

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