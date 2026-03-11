Очень вкусно и быстро можно приготовить на обед картофель с грибами. Сначала сделайте ароматную подливку, а затем выложите сверху запеченный овощ. Блюдо получится очень сытным и его можно есть даже в период поста.

Идея приготовления картофеля с грибами опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 7-8 шт.

грибы – 200 г

лук – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

любимые специи

масло

постный майонез – 2 ст.л ( но это не обязательно)

Способ приготовления:

1. Картофель нарезать тоненькими ломтиками но не до конца.

2. Смешать специи и масло, смазать картофель и запечь.

3. Обжарить грибы, лук, добавить специи и майонез, немного воды.

4. Оставить на огне еще 2-3 минуты.

5. Выложить грибы, а сверху картофель и еще полить сверху.

