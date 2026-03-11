Все рецепты
Сытный картофель с грибами на обед: как вкусно приготовить: как вкусно приготовить
Очень вкусно и быстро можно приготовить на обед картофель с грибами. Сначала сделайте ароматную подливку, а затем выложите сверху запеченный овощ. Блюдо получится очень сытным и его можно есть даже в период поста.
Идея приготовления картофеля с грибами опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 7-8 шт.
- грибы – 200 г
- лук – 1 шт.
- соль, перец – по вкусу
- любимые специи
- масло
- постный майонез – 2 ст.л ( но это не обязательно)
Способ приготовления:
1. Картофель нарезать тоненькими ломтиками но не до конца.
2. Смешать специи и масло, смазать картофель и запечь.
3. Обжарить грибы, лук, добавить специи и майонез, немного воды.
4. Оставить на огне еще 2-3 минуты.
5. Выложить грибы, а сверху картофель и еще полить сверху.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: