Сытный картофель с грибами на обед: как вкусно приготовить: как вкусно приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
24
Очень вкусно и быстро можно приготовить на обед картофель с грибами. Сначала сделайте ароматную подливку, а затем выложите сверху запеченный овощ. Блюдо получится очень сытным и его можно есть даже в период поста.

Идея приготовления картофеля с грибами опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 7-8 шт.
  • грибы – 200 г
  • лук – 1 шт.
  • соль, перец – по вкусу
  • любимые специи
  • масло
  • постный майонез – 2 ст.л ( но это не обязательно)

Способ приготовления:

1. Картофель нарезать тоненькими ломтиками но не до конца.

2. Смешать специи и масло, смазать картофель и запечь.

3. Обжарить грибы, лук, добавить специи и майонез, немного воды.

4. Оставить на огне еще 2-3 минуты.

5. Выложить грибы, а сверху картофель и еще полить сверху.

