Картофельный киш – это удобное блюдо для сытного обеда или ужина. Его легко приготовить из доступных продуктов, а результат получается питательным и вкусным. Основа из картофеля делает блюдо более нежным, чем классическое тесто. Начинка из курицы и овощей добавляет сочности и баланса вкуса. Такой вариант подойдет как для семьи, так и для гостей.

Как приготовить сытный картофельный киш рассказала фудблогер anastasiia.cookinglover в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 5 шт. (средний)

куриное филе – 1 шт.

яйца – 4 шт.

сливки – 100 мл

брокколи – 100 г

помидоры – 100 г

сыр твердый – по вкусу

соль – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите картофель до готовности, после чего разомните его в пюре.

2. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сковородке с небольшим количеством масла до готовности. Добавьте соль и специи.

3. Выложите картофельную массу в форму для запекания, разровняйте и сформируйте бортики.

4. Поставьте основу в разогретую духовку на 10-15 минут при температуре 180 °C, чтобы она немного подрумянилась.

5. В отдельной миске смешайте яйца со сливками, добавьте соль и перемешайте до однородности.

6. На подпеченную основу выложите курицу, брокколи и нарезанные помидоры.

7. Залейте начинку яично-сливочной смесью и по желанию посыпьте натертым сыром.

8. Запекайте блюдо в духовке при 180 °C примерно 35-40 минут до готовности.

