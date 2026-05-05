Сытный картофельный киш с курицей и овощами: как приготовить
Картофельный киш – это удобное блюдо для сытного обеда или ужина. Его легко приготовить из доступных продуктов, а результат получается питательным и вкусным. Основа из картофеля делает блюдо более нежным, чем классическое тесто. Начинка из курицы и овощей добавляет сочности и баланса вкуса. Такой вариант подойдет как для семьи, так и для гостей.
Как приготовить сытный картофельный киш рассказала фудблогер anastasiia.cookinglover в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 5 шт. (средний)
- куриное филе – 1 шт.
- яйца – 4 шт.
- сливки – 100 мл
- брокколи – 100 г
- помидоры – 100 г
- сыр твердый – по вкусу
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите картофель до готовности, после чего разомните его в пюре.
2. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сковородке с небольшим количеством масла до готовности. Добавьте соль и специи.
3. Выложите картофельную массу в форму для запекания, разровняйте и сформируйте бортики.
4. Поставьте основу в разогретую духовку на 10-15 минут при температуре 180 °C, чтобы она немного подрумянилась.
5. В отдельной миске смешайте яйца со сливками, добавьте соль и перемешайте до однородности.
6. На подпеченную основу выложите курицу, брокколи и нарезанные помидоры.
7. Залейте начинку яично-сливочной смесью и по желанию посыпьте натертым сыром.
8. Запекайте блюдо в духовке при 180 °C примерно 35-40 минут до готовности.
