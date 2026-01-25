Обычная отварная картошка может стать идеальной основой для сытного пирога. Для начинки используйте сочное куриное филе, грибы и много сыра. Такое блюдо запекается в духовке за считанные минуты.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки без теста опубликована на странице фудблогера brzak kristina в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 500-700 г

куриное филе – 300 г

шампиньоны – 300 г

лук – 2 шт.

сыр твердый – 100 г

масло

соль, перец

Ингредиенты для заливки:

яйца – 3 шт.

сметана – 50 г

молоко – 250 г

соль

Способ приготовления:

1. Картофель отварить обычным способом до готовности и выложить в форму, застеленную пергаментом.

2. Размять картофель стаканом, сформировать дно и бортики.

3. Смазать поверхность маслом и запекать 20-25 минут при температуре 180 градусов.

4. Тем временем обжарить куриное филе с любимыми специями.

5. Грибы поджарить отдельно с луком.

6. Для заливки смешать яйца, сметану, молоко и специи. Хорошо перемешать.

7. Достать форму с картофелем и выложить сверху начинку.

8. Залить все яично-молочной смесью и посыпать тертым сыром.

9. Поставить в духовку еще на 20-25 минут при температуре 180°C на режиме гриль до румяной корочки.

10. Достать из формы, добавить зелень и подавать.

