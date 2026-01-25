Сытный картофельный пирог без теста: готовится элементарно
Обычная отварная картошка может стать идеальной основой для сытного пирога. Для начинки используйте сочное куриное филе, грибы и много сыра. Такое блюдо запекается в духовке за считанные минуты.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки без теста опубликована на странице фудблогера brzak kristina в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 500-700 г
- куриное филе – 300 г
- шампиньоны – 300 г
- лук – 2 шт.
- сыр твердый – 100 г
- масло
- соль, перец
Ингредиенты для заливки:
- яйца – 3 шт.
- сметана – 50 г
- молоко – 250 г
- соль
Способ приготовления:
1. Картофель отварить обычным способом до готовности и выложить в форму, застеленную пергаментом.
2. Размять картофель стаканом, сформировать дно и бортики.
3. Смазать поверхность маслом и запекать 20-25 минут при температуре 180 градусов.
4. Тем временем обжарить куриное филе с любимыми специями.
5. Грибы поджарить отдельно с луком.
6. Для заливки смешать яйца, сметану, молоко и специи. Хорошо перемешать.
7. Достать форму с картофелем и выложить сверху начинку.
8. Залить все яично-молочной смесью и посыпать тертым сыром.
9. Поставить в духовку еще на 20-25 минут при температуре 180°C на режиме гриль до румяной корочки.
10. Достать из формы, добавить зелень и подавать.
