Сытный картофельный пирог для обеда: хватит на всех
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Если хочется приготовить что-то сытное, красивое и одновременно несложное, стоит обратить внимание на картофельный пирог с сыром и овощами. Блюдо получается аппетитным благодаря хрустящей картофельной основе, нежной заливке и сочной начинке. Такой пирог отлично подходит для семейного обеда или ужина, ведь его хватит на несколько порций. А набор продуктов остается простым и доступным.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки на обед опубликована на странице фудблогера lanas diet в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 800-900 г
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- моцарелла – 100 г
- крупный помидор – 1 шт. или 8-10 помидоров черри
- спаржа – 1 небольшой пучок
- шпинат – 50-70 г
- яйца – 3 шт.
- сливочный сыр – 2 ст.л.
- молоко – 80 мл.
- сушеный чеснок – 0,5 ч.л.
- пармезан – для подачи
- оливковое масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Картофель тщательно помойте и обсушите. Смажьте оливковым маслом и выложите на противень.
2. Запекайте овощи примерно 40 минут при температуре 200 градусов до полной мягкости.
3. Готовый картофель переложите в форму для выпекания и слегка раздавите толкушкой или дном стакана, формируя основу будущего пирога.
4. Посолите, поперчите и верните форму в духовку еще на 20 минут. За это время картофельная основа станет золотистой и хрустящей.
5. Шпинат слегка припустите на сковороде в течение нескольких минут. Помидоры нарежьте кусочками, а спаржу подготовьте, отломав жесткие кончики.
6. На подрумяненную картофельную основу выложите моцареллу, шпинат, помидоры и спаржу.
7. В отдельной миске смешайте яйца, сливочный сыр, молоко, сушеный чеснок, соль и перец. Хорошо взбейте вилкой или венчиком до однородности.
8. Залейте подготовленной смесью начинку и равномерно распределите ее по всей форме.
9. Поставьте пирог в духовку и выпекайте еще 25-30 минут при температуре 200 градусов, пока заливка полностью не схватится.
10. Перед подачей посыпьте блюдо тертым пармезаном.
11. Готовый картофельный пирог лучше всего подавать горячим. Благодаря сочетанию хрустящего картофеля, овощей и нежного сыра он получается сытным, ароматным и станет отличной идеей для домашнего обеда.
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