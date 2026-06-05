Если хочется приготовить что-то сытное, красивое и одновременно несложное, стоит обратить внимание на картофельный пирог с сыром и овощами. Блюдо получается аппетитным благодаря хрустящей картофельной основе, нежной заливке и сочной начинке. Такой пирог отлично подходит для семейного обеда или ужина, ведь его хватит на несколько порций. А набор продуктов остается простым и доступным.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки на обед опубликована на странице фудблогера lanas diet в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 800-900 г

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

моцарелла – 100 г

крупный помидор – 1 шт. или 8-10 помидоров черри

спаржа – 1 небольшой пучок

шпинат – 50-70 г

яйца – 3 шт.

сливочный сыр – 2 ст.л.

молоко – 80 мл.

сушеный чеснок – 0,5 ч.л.

пармезан – для подачи

оливковое масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Картофель тщательно помойте и обсушите. Смажьте оливковым маслом и выложите на противень.

2. Запекайте овощи примерно 40 минут при температуре 200 градусов до полной мягкости.

3. Готовый картофель переложите в форму для выпекания и слегка раздавите толкушкой или дном стакана, формируя основу будущего пирога.

4. Посолите, поперчите и верните форму в духовку еще на 20 минут. За это время картофельная основа станет золотистой и хрустящей.

5. Шпинат слегка припустите на сковороде в течение нескольких минут. Помидоры нарежьте кусочками, а спаржу подготовьте, отломав жесткие кончики.

6. На подрумяненную картофельную основу выложите моцареллу, шпинат, помидоры и спаржу.

7. В отдельной миске смешайте яйца, сливочный сыр, молоко, сушеный чеснок, соль и перец. Хорошо взбейте вилкой или венчиком до однородности.

8. Залейте подготовленной смесью начинку и равномерно распределите ее по всей форме.

9. Поставьте пирог в духовку и выпекайте еще 25-30 минут при температуре 200 градусов, пока заливка полностью не схватится.

10. Перед подачей посыпьте блюдо тертым пармезаном.

11. Готовый картофельный пирог лучше всего подавать горячим. Благодаря сочетанию хрустящего картофеля, овощей и нежного сыра он получается сытным, ароматным и станет отличной идеей для домашнего обеда.

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